Беларусь готова к предметному разговору с Ярославской областью по всем направлениям сотрудничества

13 Апреля 2018 07:00

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области. Главный акцент - на промышленную кооперацию. Также в приоритете - сельское хозяйство, строительство и поставки техники. Этот российский регион всегда был важным торговым партнером. Белорусские предприятия машиностроения развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. Минск предлагает свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах в области, увеличении поставок пассажирской, коммунальной техники и мясомолочной продукции.

Сейчас взаимная торговля превышает объем сотрудничества с некоторыми нашими зарубежными партнерами – более 350 миллионов долларов за прошлый год. Созданы и технологические цепочки в станкостроении и нефтехимии. В регионе работают совместные предприятия. Развита дилерская сеть продукции гигантов белорусского машиностроения. Большой популярностью у ярославцев пользуются фирменные сети белорусского текстиля, косметики, одежды, обуви и продуктов питания.