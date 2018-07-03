Александра Лукашенко с Днем Независимости поздравил российский лидер Владимир Путин

В эти дни теплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают из разных уголков планеты. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли в адрес Президента нашей страны.

Александра Лукашенко поздравил российский лидер Владимир Путин. Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы.

"Третье июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", — говорится в поздравлении.

Российский лидер выразил благодарность Главе белорусского государства за гостеприимство, оказанное российской делегации в Минске, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых на заседании Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов. А также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.