Александр Лукашенко встретился с руководителем Сбербанка России Германом Грефом

27 Июня 2018

Хороший уровень сотрудничества со Сбербанком отметил Президент Беларуси на встрече с руководителем этой финансовой структуры Германом Грефом. Сегодня во Дворце Независимости обсудили сотрудничество с крупнейшим российским банком. Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за активное инвестирование в Беларусь и кредитование экономики (речь о 4 миллиардах долларов). В свою очередь глава Сбербанка отметил, что на этот раз приехал с целым рядом идей и предложений. Подробности встречи в следующем выпуске новостей.

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