Александр Лукашенко встретился с главой Нацбанка

25 Января 2018 13:02

Сегодня же Президент Беларуси встретился с главой Нацбанка. Ситуация на валютном рынке в стране остается стабильной. Благодаря денежно-кредитной политике последних лет удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг. В части функций она станет объединяющей для Нацбанка и двух крупнейших финансовых учреждений - Беларусбанка и Белагропромбанка.