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Александр Лукашенко встретился с главой Нацбанка
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25 Января 2018 13:02

Александр Лукашенко встретился с главой Нацбанка

Сегодня же Президент Беларуси встретился с главой Нацбанка. Ситуация на валютном рынке в стране остается стабильной. Благодаря денежно-кредитной политике последних лет удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг. В части функций она станет объединяющей для Нацбанка и двух крупнейших финансовых учреждений - Беларусбанка и Белагропромбанка.

  

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