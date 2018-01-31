Александр Лукашенко встретился с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом

30 Января 2018 21:01

Беларусь последовательно выступает за сильный Европейский союз, как один из полюсов нового многополярного мира и одну из опор белорусской внешней политики и экономики. Это сегодня звучало на встрече Президента Александра Лукашенко с Еврокомиссаром по европейской политике соседства Йоханнесом Ханом. В последнее время диалог по линии Минск - Брюссель интенсивно развивается, появились новые интересы. Сейчас главное, это решить, в каком направлении стороны будут двигаться дальше. Наша страна видит себя не просто соседом, а значимым партнером в европейских делах. В частности, в вопросах безопасности, преодоления рецессии, борьбы с трансграничной преступностью и незаконной миграцией. Заметный прогресс во взаимной торговле. Евросоюз - второй по значимости рынок для нашего экспорта. Активно участвует Беларусь и во всех интеграционных проектах от "Восточного партнерства" до ОБСЕ. И здесь, по мнению официального Минска, главная формула успеха - меньше конфликтной политики, больше реальных дел с практической отдачей. Какие проекты Беларусь предлагает Евросоюзу, когда ждать упрощения визовых режимов, как западные партнеры оценивают вклад Беларуси в благополучие Европы? Первые итоги второго визита Еврокомиссара в Минск подвел наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

"Восточное партнерство" как инструмент европейской политики соседства за 8 полных лет жизни не раз переживало взлеты и падения. Амбициозно стартовало в 2009, на 3 года затихало на фоне мирового экономического кризиса, становилось яблоком европейского и украинского раздора в 2013. Сегодня только-только возвращается на твердые рельсы экономической прагматики и неконфликтной политики.

Именно такой формат "Восточного партнерства" устраивает Беларусь. Развитие - да! Безопасность, энергетика, логистика, свободная торговля и циркуляция людей и технологий, конечно, да! Но никак не дружба против кого-то или диктат невыгодных позиций.

Именно в этой формуле соседства и партнерства Беларусь действует все последнее десятилетие, именно она сегодня прошла красной нитью в переговорах белорусского лидера с Европейским комиссаром Йоханнесом Ханом.

Повышенный и прагматичный интерес к Беларуси со стороны ЕС в последние годы - уже данность. Официальный Минск рассматривают и как партнера, который держит слово, и как платформу решения европейских проблем и конфликтов, и как надежное связующее звено Большой Европы с Большой Азией. Отсюда частота визитов евросоюзовских дипломатов и чиновников высокого ранга. Австриец и убежденный еврооптимист Йоханнес Хан в ранге комиссара в Минске уже второй раз. Т.е. знает в деталях позицию Беларуси и готов говорить о перспективах. На это настроен и Президент Беларуси.

Йоханнес Хан, Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: "Я признателен за ваши слова и за ваше видение Европы. Вынужден признать, что ЕС в последние несколько лет столкнулся с рядом вызовов. Но у такой структуры, состоящей из 28 стран-членов, всегда есть какие-то проблемы. Иногда они вызваны внутренними процессами, иногда их вызывают внешние события. Конечно, на нас самым серьезным образом повлиял международный финансово-экономический кризис. Но точно также серьезно на нас повлияла волна миграции. Сверх того, нам приходится заниматься Брекситом. Но, наверное, это одно из качеств структуры, которая базируется на сильном фундаменте, - ЕС из всех подобных ситуаций выходит более сильным и устойчивым. Все негативные события привели к укреплению интеграции и мобилизовали поддержку населения в отношении союза. Особенно это верно в контексте Брексита. И тот факт, насколько мы едины на переговорах с Великобританией, насколько мы говорим одним голосом, подтверждает, что даже эти события укрепляют наше внутреннее единство".

Не скрывает Беларусь и своей прагматики в экономической плоскости. Снятие санкций и квот на текстиль, новая стратегия Европейского банка реконструкции и развития - теперь финансируются не только частные, но и государственные проекты модернизации. Плюс работа с Европейским инвестиционным банком, техническая помощь и прямой рост товарооборота. Неплохой результат, если учесть, что до сих пор не обновлен базовый договор Беларуси с ЕС.

Поддерживая друг друга, Беларусь и Евросоюз становятся сильнее. В частности, наша республика внесла серьезный вклад в решение проблемы миграции. С белорусского направления границы ЕС не штурмовали. А ведь во многом из-за слабости границ ЕС сегодня переживает бум на радикальные политические силы, а тень массовой миграции отчетливо проступает в Брексите. Хотя слухи об упадке еврооптимизма сильно преувеличены, да и Беларусь с Востока готова подставить плечо партнерам. Главное вести дела без политизации и надуманных фобий.

Йоханнес Хан, Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: "Я только что вернулся со Всемирного экономического форума в Давосе, где отметил серьезное изменение риторики в отношении Евросоюза: Два года назад все критиковали Европу и говорили, что, наверное, Европа подошла к своему концу. В прошлом году у всех на устах была тема популизма в Европе. А в этом уже все говорят как успешно Европа справляется с проблемами".

Чем быстрее Евросоюз решает свои внутренние проблемы и выходит из экономической депрессии, тем активнее готов инвестировать в соседей. Это показали два инвестфорума Беларусь - ЕС в Бельгии и Люксембурге. Беларусь, кстати, поблагодарила за открытость и поддержку.

Помогает отношениям и максимальная честность в приоритетах. Беларусь на членство не претендует, но рассчитывают выйти на подписание приоритетов партнерства до 2020 года. Это дорожная карта по четырем направлениям: эффективное госуправление и экономическое развитие, транспорт, энергоэффективность и борьба с климатическими изменениями, контакты между людьми.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Мы детально прошлись по всем этим четырем сферам. Уверен, что у нас есть полное понимание того, как нам двигаться дальше, чтобы успешно завершить этот процесс, чтобы мы в ближайшее время вышли на подписание этих приоритетов".

Еще один приоритет - границы и таможни. Например, Беларусь направляет в Брюссель представителя Таможенного комитета для постоянного диалога.

В том же режиме активного диалога и финишных согласований - либерализация визового режима и вопрос реадмисии. На встрече с Еврокомиссаром глава белорусского МИДа подчеркивает: несогласованных моментов осталось немного. Тем более у нас хорошая визовая история: Беларусь возглавляет топ стран по числу выданных шенгенских виз на душу населения, а сами белорусы, по оценкам ЕС, - грамотные, дисциплинированные и законопослушные гости.

Йоханнес Хан, Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: "У нас идет обмен знаниями и опытом в образовании, культуре, науке, технологии. Это то, что мы также обсуждали сегодня с Президентом, и мы согласились, что мы должны сфокусироваться на "циркуляции мозгов", а не на их оттоке. Хороший пример - ваш министр. Он отучился 2 или 3 семестра в дипломатической академии в Вене, а потом вернулся в Беларусь. Это очень хороший пример".

Детально экономику отношений Беларусь - ЕС Йоханнес Хан обсудил сегодня с премьер-министром Беларуси. Два приоритета - это сопряжение евразийской и европейской интеграций. Тут Беларусь - естественный мост. И заключение основополагающего договора. Он значительно облегчит жизнь бизнесу и дипломатам. По мнению гостя, спринтерскую скорость уже набрали, остался последний рывок к цели.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: "Движение в направлении формирования общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона объективно отвечает интересам не только обоих интеграционных объединений и их граждан, но и интересам третьих стран. Беларусь играет все более активную роль в "Восточном партнерстве". В этой связи особенно актуальным является вопрос заключения современного основополагающего соглашения между Беларусью и Европейским союзом. Как мы видим, у нас много тем, представляющих взаимный интерес. Мы готовы к абсолютно открытому обсуждению этих вопросов".

Йоханнес Хан, Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: "Думаю, мы сможем преуспеть в этом направлении, основным центром нашего внимания является достижение договоренностей по приоритетам партнерства. Нам стоит "пробежать" оставшиеся даже не километры, а метры до нашей общей цели".

Меньше политизации - больше прикладных дел. В этой формуле Президента заинтересована не только Беларусь как участник "Восточного партнерства" с Евросоюзом, но и не меньше, если не больше - сама интеграция.

Ведь сегодня в мире конкурируют не только страны, но и союзы. При этом главными критериями выживаемости интеграций становятся: экономическая выгода от них и взвешенная не деструктивная политическая позиция. Свежий пример - Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства с формулировкой - "не выгодно". И где сейчас это партнерство? Или, ну кто сейчас вспомнит ГУАМ, а ведь был такой политический союз, но оказался слишком конфликтным.

Есть и истории успеха - та же ЦЕИ или Парламентская Ассамблея ОБСЕ - их саммиты намедни прошли в Минске. Поэтому предлагая позитивную повестку "Восточному партнерству" Беларусь работает не только на свои национальные интересы, но и на сохранение и развитие этой интеграции Запада и Востока.