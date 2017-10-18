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Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России
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18 Октября 2017 07:00

Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России

Координация и защита интересов обсуждалась накануне на встрече Президента Беларуси с директором Службы внешней разведки России. Больше года ее возглавляет Сергей Нарышкин. Он занимал различные высокие должности в правительстве и администрации президента соседней страны. Александр Лукашенко отметил вклад Сергея Нарышкина в развитие союзных отношений. На встрече говорили и о сотрудничестве по линии разведслужб.

В Минске накануне прошло совместное заседание коллегий Комитета госбезопасности Беларуси и Службы внешней разведки России. Это уникальный формат взаимодействия двух спецслужб. Такого у России нет ни с одной другой страной, что говорит о доверительности отношений.

  

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