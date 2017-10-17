17 Октября 2017 12:00

Вопросы координации и защиты интересов государств. Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России.

Больше года ее возглавляет Сергей Нарышкин. Он занимал различные высокие должности в правительстве и администрации президента соседней страны. Прежде работал на посту председателя Госдумы Федерального собрания. Обращаясь к Сергею Нарышкину, Глава белорусского государства отметил его вклад в развитие союзных отношений между странами на прежней работе. Сегодня же в центре внимания вопросы сотрудничества по линии разведывательных служб.

Служба, которой руководит Нарышкин, активно участвует в реализации внешней политики России. Структура нацелена на повышение оборонного потенциала. Отслеживание процессов, которые могут нанести ущерб стране и ее развитию. Служба внешней разведки подчиняется президенту России.