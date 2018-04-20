На субботнике Александр Лукашенко с сыновьями трудился на благоустройстве Трофимовой криницы

21 Апреля 2018 21:00

Такая суббота и вправду бывает раз в году. Когда общими усилиями стараются сделать двор, город, страну чище. Это миссия республиканского субботника. Цель хоть и важная, но не единственная. Все заработанные сегодня деньги пойдут на реализацию социальных и инфраструктурных проектов по всей Беларуси. На этот раз, что называется, все совпало, Республиканский субботник проходит в Год малой родины. Вообще, на многих значимых объектах сегодня кипела работа. От традиций наведения порядка не отступил и Глава государства. Александр Лукашенко вместе с тремя сыновьями трудился на родной земле, малой родине, в агрогородке Александрия на благоустройстве Трофимовой криницы. Место поистине святое, куда едут паломники со всего мира испить целебной воды, окунуться в купели, но прежде - загадать заветное желание. Поэтому закономерно: здесь должен быть идеальный порядок. Вообще с Трофимовой криницей связано множество легенд. И даже родословная Президента. На ее территории Александр Лукашенко вместе со своей и двумя другими бригадами выполнял работы по облагораживанию. Сажали деревья, разбивали клумбы, устанавливали скворечники, укладывали каменную дорогу. После состоялось и общение Главы государства с журналистами. Президент откровенно поделился личной историей о том, как восстанавливали Трофимову криницу, и рассказал о масштабном плане возрождения перспективных деревень и создании агрогородков. Все подробности у Илоны Красутской.

250 км от столицы. Восток страны. Агрогородок Александрия. Могилевская область. Красота в простоте - именно так можно охарактеризовать здешние места. Особенно это чувствуется после ритма шумного мегаполиса. Удивительная природа. Бескрайние поля. Леса. Сюда едут за тишиной, умиротворением и чудесами.

Случайные гости. Проездом... или с намеренным визитом. И все же (если впервые) непременно остановятся у съезда с главной дороги, чтобы проводить взглядом сельскую, уходящую в ухоженные тропинки. Да, здесь нет напыщенного лоска. Но повсюду порядок, и сразу видно: у этой земли есть хозяева. Казалось бы, чему удивляться: самый разгар весенне-полевых работ. Республиканский субботник в Год малой родины. Впрочем, "чистая суббота" - это такой вечный тренд Беларуси. Ухаживать, убирать свою землю, оставить на ней свой след. На собственном примере показать детям, а они позже покажут своим. Особая радость, когда видишь на родной земле следы поколений.

О силе здешних мест действительно ходят легенды. В первую очередь они связаны со святым источником - Трофимовой криницей. Это сейчас дорогу без труда можно отыскать, спросив у любого из местных жителей. А еще 6 лет назад о святыне знали только из пересказов, "мол, была", но как выглядела и где находится, уже и не скажешь.

Агрогородок Александрия - это еще и малая родина нашего Президента, здесь прошло его детство. Свой собственный след на этой земле еще мальчишкой оставил будущий Глава государства. Здесь учился трудиться на земле. Туристы "на удачу" стараются сесть за школьную парту Главы государства, чтобы обязательно повезло в карьере, и непременно посмотреть, как выглядит его любимая криничка. К ней еще мальчишкой будущий Президент бегал попить воды. С годами криница заросла, позабыли про нее и люди. А когда в этих местах проводились строительные работы, один из источников воды для населения был перекрыт, Глава государства дал задание - отыскать. Но у местных людей не получилось. Пришлось самому. По чертежам, по картам, собственноручно. Нашли и после криницу облагородили. Кругом все ухожено. Летом - цветы, есть место для отдыха, купель, чтобы окунуться, но прежде - загадать заветное желание. Все постройки на территории сделаны из дуба, что тоже сказывается на энергетике этого места.

Место действительно уникальное. Об этом с охотой любят рассказывать местные жители. Даже посвящали целые этнографические работы этой земле. Поднимали архивы. Здесь жили очень трудолюбивые люди. Местечко было поделено на хутора. Иванов хутор, Иванчинков и третий - Трофимов. Одноименные. Трофимовой эту криницу прозвали по имени плотника, который более века назад собственноручно проложил к источнику дорогу и смастерил колодец. Сегодня о тех стараниях напоминает этот небольшой деревянный фрагмент. Спустя столько лет все было разрушено.

Как говорится, из уст в уста. Люди до сих пор вспоминают Трофима-умельца добрым словом. Его имя увековечивает небольшой сад. Исключительно именная символика: деревья - дубы и кедр - высажены в виде двух букв - Т и К. Поистине для многих поколений Трофимова криница создана на века.

Впрочем, эта криничка – не просто целебный родник – неотъемлемая часть родословной Главы белорусского государства. Тот самый плотник Трофим – это дедушка Александра Лукашенко. Дар уважения прошлому. Должен стать национальным достоянием. Такое решение Глава государства принял несколько лет назад. В 2013-м здесь все обустроили. У источника часто бывает и Президент.

Об этих местах Александр Лукашенко не раз рассказывал своим коллегам. Здесь бывал, например, глава российского правительства Дмитрий Медведев. Поистине уникальные кадры, ведь самое родное не принято выставлять напоказ. Фото на память возле родного дома белорусского лидера. Та неформальная встреча политиков прошла по тропам на пути к святому источнику — Трофимовой кринице. Вода в ней освящена и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, нередко здесь можно увидеть туристов из самых отдаленных уголков планеты.

В путеводителях сказано: родник открыли в 1917 году и освятили. По легенде, попив из него, можно исцелиться от недугов.

Рядом купель. Прежде чем окунуться, вне зависимости от вероисповедания, каждый может молиться. Будь то католик, протестант, иудей или мусульманин – здесь специально установили 4 символа различных конфессий. Каждый найдет дорогу к своему храму. И прежде чем окунуться в купель, непременно загадывает желание. Самое сокровенное - то, что в сердце.

Сюда приходят целыми семьями, с детьми - за своими истоками. К себе. Настоящим. Снимая привычные маски, рассказывают детям о сакральности этих мест.

Испокон веков источники воды привлекали особое внимание людей. За ними всегда ухаживали, украшали. Ведь - это источник всего живого на земле. В этом году освящение криницы как раз совпало с большим праздником Крещения. Теперь это неизменное место паломничества. Огромное количество людей вне временных рамок с благодарностью в сердце приезжают сюда, пораженные красотой этих мест. Так удобно и комфортно. И набрать водички, и окунуться.

Все люди, которые уже здесь были хоть раз, снова хотят вернуться. Им нравится природа, тишина, журчание воды - так успокаивает. В абсолютной тишине здесь можно помолиться о самом заветном, окунуться и получить подпитку для духовной жизни.

В Республиканский субботник у журналистов президентского пула даже не было сомнений: Президент отправится на малую родину. Геннадий Лавренков - помощник по Могилевской области - лично курировал этот проект. Для начала провел для Главы государства экскурсию: как было и стало.

На криничке работают 3 бригады. Преемственность поколений. Президент вместе с тремя сыновьями и помощниками. Это люди, которые точно знают, что такое ненормированный график. Сажали деревья - ивы и калины. Вокруг новых беседок будет расти сирень. Облагородили клумбы, появились новые скворечники.

Во время работы... О чем думает Президент в эти минуты? Возможно, всплывают детские воспоминания, когда еще совсем мальчишкой бегал по этим тропам. Как знать, а может, сложно абстрагироваться от череды документов и переговоров, зарубежных визитов, которые не позволяют в привычном понимании забыть про все.

Говорят, на родине часто бьются два сердца. Там, где родился, и там, где провел большую часть жизни, где вырос, где дом, где учился и сделал первые шаги по карьерной лестнице. И даже став Президентом, Александр Лукашенко постоянно возвращался. Обычно без камер и журналистов. Чтобы просто по-человечески, не взирая на шаблонные представления о статусе лидера государства, хоть на чуть-чуть абстрагироваться от переговоров, документов, встреч. Восстановить силы после многочисленных перелетов.

Когда нужна энергия родной земли. Эта суббота - как раз такой день. Визит на родину, скорее, неофициальный. Поэтому все так просто: Президент в рабочей форме, резиновых сапогах. Дресс-код свободный, потому что приехал внести свою лепту. Работать на земле, которая приучила к труду.

Рядом с Президентом в этот день и младший сын Николай. Это особенное состояние, когда уже в столь юном возрасте можешь прочувствовать на себе нелегкий труд. Когда понимаешь, что добиться результата можно только при ответственном подходе. Такой опыт запомнится надолго. Как когда-то для его отца, который вот так же - мальчишкой трудился на этой земле.

Журналисты, которые освещают деятельность Главы государства, привыкли: их работа полностью синхронизирована с графиком Президента. Но сегодня можно позволить себе что-то проще. Нет - деловым костюмам. Глава государства сам располагает к неформальному общению. Просто. После трудового дня присели на лавочку. Поговорить. Сначала, как и предполагает атмосфера, разговор о малой родине. Вопрос от корреспондента ОНТ Натальи Стельмах, которая несколько лет назад делала репортаж о здешних местах и была удивлена столь очевидными переменами...

Для корреспондента СТВ Алены Сысой это первая встреча с Главой белорусского государства, в президентском пуле она работает недавно. Уместится ли Год малой родины в 365 дней? Или это долгосрочная перспектива? Из первых уст Глава государства рассказывает: это масштабный план возрождения малых деревень и агрогородков на ближайшие три года.

Журналисты президентского пула уже давно привыкли к необычным вопросам о закадровой жизни своей профессии со стороны коллег и знакомых. Рассказать действительно есть что. Многочисленные командировки, встречи с лидерами различных государств. Родную страну объездили вдоль и поперек - и в -25, и в +35. Нынешняя поездка с Президентом оставила массу ярких впечатлений. Ведь снять такие кадры для тележурналистов – большая удача, как и возможность в непринужденной обстановке пообщаться с Главой государства.

Время полевых работ. Закономерно: каждый час в белорусском и не только информационном поле тема простого человека труда будет главенствующей. Кажется, чему удивляться? Каждый день - новые хлопоты. В Год малой родины хорошо, если нам всем удастся оставить след на просторах своей малой родины. И сегодня вопреки преимуществам эпохи глобализации люди все же стремятся за аутентичностью - попасть на родную землю, попить воды из источника и прикоснуться к чуду. Не взирая на статусы и ранги. Вот и президент Додон пригласил белорусского Президента посетить родное село. Снова поработать на земле, собрать виноград. Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, если это будет получаться по графику. В этой формулировке слишком много ограничений. На следующей неделе снова в путь. Планируется очередная командировка. Но силы и вдохновение дала родина, родная земля - малый уголок, который занимает немалое место в сердце.