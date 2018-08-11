Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Могилевскую область

На базе хозяйства "Александрийское" Главе государства продемонстрировали новинку завода "Гомсельмаш" - модель GS 21-24.

О намерении понаблюдать за работой этой техники в полевых условиях Александр Лукашенко заявил накануне, посещая Гомсельмаш, где ему и продемонстрировали новинку. На данный момент это самый мощный комбайн в Беларуси. Пропускная способность 21 килограмм зерна в секунду позволяет эффективно работать на полях с высокой урожайностью. Техника оснащена новейшей электроникой, которая дает возможность вождения по спутнику или по сигналу от станции наведения на Земле. То есть, машина управляется практически без помощи водителя. Также поддерживаются стандарты точного земледелия, автоматически подсчитывается урожайность и влажность культуры. На испытаниях в хозяйстве "Александрийское" комбайн зарекомендовал себя хорошо. Средняя урожайность на местных полях - около 60 центнеров с гектара. Это позволяет полностью оценить возможности новой техники. Напомним, еще в августе 2017 года Глава государства поручил собрать на Гомсельмаше так называемый суперкомбайн. От постановки задачи по созданию машины мирового класса до ее полевых испытаний прошло меньше года. Также сегодня Президента интересовала хозяйственная деятельность ОАО "Александрийское", производственные и финансовые показатели. При хороших цифрах в целом на работе сказывается большая кредитная нагрузка.

Кроме того, Президент обсудил со специалистами особенности работы агрохолдинга "Купаловское", возможные варианты реорганизации производства. А вот ориентир на использование семян отечественной селекции касается всех сельхозорганизаций страны. Урожайность белорусских сортов зерновых культур уже значительно выше импортных.

Подробнее о рабочей поездке Главы государства в Могилевскую область мы расскажем в "Панораме".