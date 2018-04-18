Александр Лукашенко: Развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает

18 Апреля 2018 15:00

Развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на переговорах с молдавским лидером Игорем Додоном.

До начала диалога на площади перед государственной резиденцией президента Молдовы состоялась церемония официальной встречи Главы белорусского государства. Александр Лукашенко и Игорь Додон тепло приветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны. В формате один на один, а также с участием членов делегаций президенты обсудили развитие сотрудничества между странами. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь производит те товары, которые нужны в Молдове. В свою очередь продукция этой республики также востребована у нас.

Параллельно в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем принимают участие представители бизнес-кругов, руководство городов и районов двух стран. Для делегатов организуют выставку коммунальной техники и другой белорусской продукции.