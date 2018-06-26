Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

26 Июня 2018

Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке 11 человек: дипломаты, руководители министерств и предприятий, местная вертикаль. В частности, Президент назначил Александра Гучка председателем Высшей аттестационной комиссии. Вячеслава Бриля - послом в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеруне. Глава государства также дал согласие на назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации. Новый гендиректор у Белшины. Им стал Владимир Карпяк.

Все подробности кадрового дня у Президента в нашем следующем выпуске.

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