Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В списке 11 человек: дипломаты, руководители министерств и предприятий, местная вертикаль. В частности, Президент назначил Александра Гучка председателем Высшей аттестационной комиссии. Вячеслава Бриля - послом в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеруне. Глава государства также дал согласие на назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации. Новый гендиректор у Белшины. Им стал Владимир Карпяк.

Все подробности кадрового дня у Президента в нашем следующем выпуске.