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Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу
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19 Октября 2017 17:01

Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу

Это стало известно по итогам встречи Президента с послом этой страны. Дипмиссия Херардо Суареса Альвареса в Беларуси завершается. Дипломат активно содействовал продвижению диалога государств. Отсутствие проблем в политических отношениях Минска и Гаваны - еще один важный стимул для сотрудничества. В этом году дипотношениям Беларуси и Кубы - четверть века.

  

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