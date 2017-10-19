Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу

19 Октября 2017 17:01

Это стало известно по итогам встречи Президента с послом этой страны. Дипмиссия Херардо Суареса Альвареса в Беларуси завершается. Дипломат активно содействовал продвижению диалога государств. Отсутствие проблем в политических отношениях Минска и Гаваны - еще один важный стимул для сотрудничества. В этом году дипотношениям Беларуси и Кубы - четверть века.