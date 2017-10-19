Президент
19 Октября 2017 17:01
Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу
Это стало известно по итогам встречи Президента с послом этой страны. Дипмиссия Херардо Суареса Альвареса в Беларуси завершается. Дипломат активно содействовал продвижению диалога государств. Отсутствие проблем в политических отношениях Минска и Гаваны - еще один важный стимул для сотрудничества. В этом году дипотношениям Беларуси и Кубы - четверть века.
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