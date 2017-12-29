29 Декабря 2017 07:01

Президент Александр Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения современной Беларуси. Об этом Глава государства заявил вчера на новогоднем благотворительном празднике для детей во Дворце Республики.

Он собрал более двух тысяч детей изо всей страны. Это отличники учебы, победители олимпиад, воспитанники многодетных семей, а также те, кто по разным причинам остался без родителей. Благотворительный праздник - кульминация акции "Наши дети". Эта добрая традиция позволяет привлечь внимание к проблемам детства и оказать поддержку тем, кто нуждается в особой заботе. Александр Лукашенко призвал юных белорусов хорошо учиться и напомнил, что не везде в мире у детей есть возможность так же весело встречать новогодние праздники.

Главным подарком для гостей праздника стало красочное представление "Похитители времени, или Как спасти Новый год". Вручили детям и новогодние подарки от Президента. В ответ юные гости подготовили сувениры, сделанные своими руками. Александру Лукашенко от имени всех ребят страны подарили панно и арт-объект в виде новогодней елки и символа наступающего года — собаки.