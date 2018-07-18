Александр Лукашенко провел встречу с Марианной Щеткиной

Глава государства провел встречу с зампредседателя Совета Республики, национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития Марианной Щеткиной. В их реализации, как отметил Александр Лукашенко, заинтересовано каждое государство. Это 17 пунктов, воплотить которые нужно до 2030 года. Среди них - повсеместная ликвидация нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, доступа к источникам энергии и гендерного равенства. Беларусь активно работает в этих направлениях. Планируется проведение Национального форума по Целям устойчивого развития с участием представителей власти, гражданского общества, бизнеса и академических кругов. На встрече шла речь и о крупной общественной организации - Марианна Щеткина руководит Союзом женщин. Была затронута и тема исполнения декрета о содействии занятости населения.