Александр Лукашенко приветствует прямые инвестиции китайских компаний в проекты в Беларуси

Об этом Глава государства заявил вчера на встрече с председателем правления корпорации "Ситик групп" Чан Чжэньмином. Топ-менеджеры этого концерна, который входит в 500 крупнейших компаний мира, - частые гости в Беларуси. Этот визит делегации из КНР был насыщенным. О его итогах шла речь на встрече с Президентом. "Ситик груп" уже реализовала в Беларуси несколько проектов.

Так, в пятницу под Минском дали старт масштабному строительству высокотехнологичного агропромышленного производства. Китайский концерн выступает в качестве генподрядчика и акционера.

Чан Чжэньмин заверил, что его компания выполнит все взятые на себя обязательства. "Ситик груп" намерена расширять сотрудничество с Беларусью. Например, сейчас корпорация готовится к участию в тендере по проекту модернизации "Гродно Азота", идут переговоры по поставке оборудования для "Славкалия".