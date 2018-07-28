Александр Лукашенко приветствует прямые инвестиции китайских компаний в проекты в Беларуси

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с председателем правления китайской корпорации "Ситик групп" Чан Чжэньмином. Вчера портфель сотрудничества Беларуси и Китая пополнился новым проектом в АПК - дан старт строительству масштабного сельскохозяйственного холдинга на основе биотехнологий под Минском. Уже сегодня подробно об итогах своей работы и состоявшегося во время визита переговорного марафона в нашей стране руководство мировой компании проинформировало белорусского лидера. Основу для всестороннего сотрудничества заложил доверительный диалог и дружба руководителей государств. И вот уже заметен результат - нынешнее время называют лучшим в истории развития белорусско-китайских отношений.

Как от этого зависят контакты с мировыми компаниями и развитие бизнес-проектов у нас, расскажет наш политический обозреватель Наталья Бреус. Зачастили - именно так можно оценить количество визитов в последнее время топ-менеджеров китайской корпораций "Ситик групп". Оно и понятно почему. С Беларусью связывает несколько проектов. Так что нужно держать руку на пульсе.

Визитная карточка этой корпорации - знаменитое Птичье гнездо. Главный стадион Олимпиады-2008 в Пекине возводили именно они. Но круг интересов куда шире, чем просто строительство: финансы, природные ресурсы, информационные технологии, промышленность, торговля. "Ситик групп" входит в 500 крупнейших мировых компаний. Все активы корпорации оцениваются почти в триллион долларов, а трудится в холдинге столько людей, сколько живет у нас, например, в Пинске или Борисове.

Инвестиционный портфель корпорации не только в мире, но и в нашей стране приличный. Особое внимание руководства Беларуси и КНР к продвижению сотрудничества между странами держит в тонусе – не расслабишься! Так что, проведя насыщенные переговорные дни в Минске, несмотря на начавшийся уик-энд, топ-менеджеры компании обо всем обязательно информируют Президента Беларуси.

Китайский концерн уже построил в нашей стране под ключ три цементных завода. А в прошлом году возвели предприятие по выпуску легковых автомобилей. Специалисты из Поднебесной также участвуют и в модернизации Оршанского льнокомбината. Занимаются строительством делового квартала в Минске. Готовятся поучаствовать в тендере на проект модернизации "Гродно Азота", ведут переговоры по поставке оборудования для "Славкалия".

Как раз вчера под Минском дан старт масштабному строительству высокотехнологичного агропромышленного производства.

"Ситик груп" выступает в качестве генподрядчика и - что важно - акционера. Эффект от сочетания инвестиций и технологий - тут именно такой подход - должен быть впечатляющим. За три года в Пуховичском районе возведут современное предприятие, которое будет снабжать животноводство незаменимыми аминокислотными добавками, а также высокоэффективными кормами. Для района это рабочие места - планируется открыть более тысячи вакансий. Это будет настоящий биотехнологический центр - не просто производство, но и база подготовки специалистов в этой сфере. Помимо аминокислотного производства, здесь будут зернохранилища, комбикормовые заводы. Продукция будет использоваться как для собственных нужд в стране, пока импортируем на приличную сумму, но еще и поставляться в Россию, Украину, Евросоюз и Китай. Планируется, что на экспорт будет уходить около половины всей продукции.

А "Великий камень", где резидентов уже 36, стал местом прописки для производства специальной техники. Роботы, которые помогут и с пожаром справиться, и разведать обстановку в любом труднодоступном месте.

Вообще бизнесмены из Поднебесной рассматривают Беларусь как удобную площадку для продвижения своей деятельности в Европе.

Из года в год приток китайских вложений в Беларусь всё больше, причем, что важно, растут и прямые инвестиции.

Стратегическое партнерство официального Минска и Пекина - хорошая основа для налаживания и бизнес-диалога. Это понимают вот такие крупные корпорации, как "Ситик груп". По их портфелю проектов в нашей стране понятно: работать с Беларусью готовы, готовы и расширять сотрудничество - всё это с подачи руководителей Беларуси и КНР. Вот что значит дружба и контакты лидеров стран - они выливаются в выгодные проекты и вполне осязаемые дивиденды для компаний и общей экономики.