Александр Лукашенко приветствует прямые инвестиции китайских компаний в проекты в Беларуси

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с председателем правления корпорации CITIC GROUP Чан Чжэньмином. Топ-менеджеры этого концерна частые гости в Беларуси. Держат руку на пульсе совместных проектов.

Китайский концерн, который входит в 500 крупнейших компаний мира, построил в нашей стране под ключ 3 цементных завода, а в прошлом году возвел предприятие по выпуску легковых автомобилей. Специалисты из Поднебесной также участвуют и в модернизации Оршанского льнокомбината, занимаются строительством делового квартала в Минске. Бизнесмены из КНР рассматривают Беларусь как удобную площадку для продвижения своей деятельности в Европе.

Накануне под Минском дан старт масштабному строительству высокотехнологичного агропромышленного производства. CITIC GROUP выступает в качестве генподрядчика и акционера. За три года здесь возведут современное предприятие, которое будет снабжать сферу животноводства незаменимыми аминокислотами, а также будет возможность получать высокоэффективные корма. Планируется создать более тысячи рабочих мест. Это станет и базой для развития биотехнологического производства и подготовки специалистов в этой области. Продукция будет использоваться как для собственных нужд в стране, так и поставляться на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая. Планируется, что на экспорт будет уходить около половины всей выпускаемой продукции.