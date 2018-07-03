Александр Лукашенко принял участие в параде, посвященном Дню Независимости

Не секрет, что для многих День Независимости - это праздник, исполненный мыслями о семье. Ведь где бы мы ни были в этот день, мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, отцов и матерей и всех близких, что прошли через огненные годы. Мы вспоминаем своих родных, тех, кто с нами, и тех, кого нет. Вспоминаем поколение, что маршировало на параде в Минске в июле 44-го. Тогда они выполнили миссию, оцененную всей планетой Земля.

Но к той общей Великой Победе они шли, чтобы защитить свою землю, дома своего детства. Села, и города, и местечки, где жили их любимые и родные. И они защитили каждый свою малую родину. И вместе с другими братскими народами сберегли родину общую. Сберегли для нас.

И мы не забываем об этом, когда сегодня думаем о своей земле и о наших детях, что унаследуют ее. И по семейной традиции мы ведем детей смотреть парад. Ведь парад - это дань памяти тем, кто принес нам свободу. И это наше перед ними обещание - сберечь добытый ими для нас мир и нынешнюю независимость нашей мирной земли. Это наша клятва поколению героев. Поколению наших родных.

Поэтому на сегодняшнем параде, на гуляньях и вечером на салюте мы, белорусы, дети и внуки поколения победителей, мы без преувеличения - одна семья.

И мы показали, что готовы защищать свою семью, - об этом говорил и наш Президент, открывая парад в Минске. Торжества, приуроченные к 3 Июля, стартовали сегодня у стелы "Минск - город-герой". В центре парада находились наши корреспонденты.

Сначала главные акценты, которые сделал в этот день, выступая перед белорусами, Президент, - у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. Каждый раз присутствие на параде вызывает море эмоций: парадное шествие захватывает дух и у взрослых, и у детей. Здесь, как нигде, чувствуется, что Беларусь в эти дни живет праздником. Несмотря на разгар лета, в этот раз задождило. Но вопреки капризам небесной канцелярии все получилось!

Многие не побоялись дождливого утра – и правильно! Бывало, накрапывало, но вполне терпимо. Никакие прогнозы в итоге не омрачили 3 Июля и праздничный парад. Пусть хмурое, но мирное небо. Разделить радость и торжественность этого дня все желающие приходили в центр Минска задолго до начала мероприятия.

За годы независимости 3 Июля стало значимым праздником - и для тех, кто прошел войну, и для тех, кто знает о ней только по фильмам, рассказам и учебникам истории. В этот день, вспоминая прошлое, строим планы. Ведь исход той войны во многом предрешил будущее Беларуси, то есть наше настоящее.

Станислав Зась, Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси: "Самый наш главный праздник государственный - День Независимости. Наверное, в любой стране такое отношение к этому празднику. Говорят, что независимость легко приобрести, но очень сложно сохранить. Это на самом деле так. Нам, нашей стране, это удается. Спустя столько времени наша независимость укрепляется. И государственность укрепляется, страна развивается".

Приезд Президента и Главнокомандующего дает старт торжеству у стелы. Министр обороны принимает доклад командующего парадом о готовности войск Минского гарнизона. Синхронность и четкость каждого шага военные оттачивали не одну неделю. Их строгой выправкой и точностью можно только восхищаться. Перед началом - традиционный объезд войск и поздравления военнослужащим. Это защитники Родины и настоящие патриоты - те, кто всегда на страже мира и безопасности.

С парадной трибуны Президент обращается к нации. Ровно 74 года назад был освобожден Минск. Белорусы не покорились оккупантам и вместе с другими народами победили в самой кровопролитной войне ХХ века. Вот такая несгибаемая сила воли и твердость духа наших людей! Главный государственный праздник по воле народа страна празднует именно 3 июля. Это дата по праву заняла особое место в истории Беларуси. В этом дне воедино слились такие важные для всех нас вещи, как свобода и независимость.

Президент с сожалением констатирует непростую обстановку в мире. Александр Лукашенко как политик с опытом видит и знает, насколько серьезны глобальные вызовы. Потому официальный Минск принципиально и неизменно выступает за мирное разрешение самых сложных конфликтов и межгосударственных споров. Всеми силами Беларусь на мировой арене продвигает важную и такую нужную сегодня инициативу масштабного международного диалога по вопросам безопасности. Дабы не повторялись жестокие уроки истории.

Символично, что сегодня потомки солдат-победителей стоят в одном парадном строю. Кстати, в этом году формат парада расширен. И в парадном шествии рядом с белорусами не только военнослужащие Российской Федерации - это уже стало доброй традицией. Но впервые и военные из Китайской Народной Республики. Отдавая дань памяти событиям Второй мировой, мы помним, что она началась на Западе и закончилась на Востоке. Сегодня что в военной сфере, что в дипломатии Беларусь придерживается политики мира.

От Главнокомандующего в этот день еще раз звучат добрые слова в адрес ветеранов. Они отстояли для нас право жить в свободной стране. Такой героизм и самоотверженность - пример для молодого поколения.

Сегодняшний праздник - символ мужества и стойкости белорусского народа, преемственности поколений и верности долгу. Он служит напоминанием о том, что судьба Родины, ее настоящее и будущее зависят от нашей верности идеалам свободы и независимости, стремления сохранить мир и спокойствие на родной земле.

Все краски главного праздника смогли увидеть и те, кто был в гуще событий на проспекте Победителей, и те, кто все-таки остался дома. Трансляцию военного парада в честь Дня Независимости Беларуси вела Белтелерадиокомпания, а также телеканал "Россия 24".

Кратким, но очень проникновенным получилось обращение лидера страны ко всем белорусам в этот день. С парадной трибуны Президент говорил о том, что в этот день чувствуют многие из нас: благодарности ветеранам, радости мирной жизни и необходимости укреплять международную безопасность. Слова от жизни - такие всегда цепляют. И задают тон торжествам по случаю главного государственного праздника.

Праздник получился крайне насыщенным, а парад - ярким и торжественным. Наверняка мы будем его неоднократно разбирать на самые интересные моменты и детали. Ведь в этом году было на что посмотреть: выступление роты почетного караула, женский полк, парад военной техники и, конечно же, асы неба - авиация. Впрочем, обо всем по порядку.

Рассказывает Алексей Волков. Нет более трудной дороги, чем дорога к независимости. Беларусь это познала в годы тяжелой войны. Видимо, поэтому большой праздничный парад возле стелы "Минск - город-герой" - нерушимая традиция. Своеобразный холст памяти и благодарности тем, кто подарил нам этот день.

Это неоднократно подчеркивалось. Беларусь - мирное государство. В нашей военной доктрине даже вероятных противников нет. Но защищать себя, своих людей, землю, небо мы будем. И парад военной техники - не игра мускулами на публику, а своеобразный отчет перед белорусами: вы можете спать спокойно. 19 пеших расчетов, немногим больше - военной техники. Для любого солдата, офицера выйти на этот путь - три километра почета.

Парад-2018 - уникален. Более двухсот с половиной единиц техники, от проверенных временем танков Т-34 до новейшего "Дракона", "Шершня" и потомка военной легенды - Т-72. И всё это в год столетия Вооруженных сил Беларуси.

На вооружении белорусской армии находится и целый цветочный сад: "Акация", "Гиацинт", "Гвоздика" - проверенные временем артиллерийские установки соседствуют со звонким "Полонезом". Реактивная система - самый надежный щит Отечества: один удар на восемь целей и двести километров.

Мировая премьера - противотанковый робот "Богомол". Еще вчера такой аппарат - не более чем спецэффект для блокбастера. А сегодня это реальное вооружение. Гордость нашей армии. Таким комплексом могут похвастаться всего несколько стран в мире.

Рядом с суровыми гвардейцами, а также гостями из Китая и России чеканят шаг… девушки. Женский полк - одна из главных фишек парада, впрочем, при подготовке никаких поблажек слабому полу не делали: всё по-военному четко и дисциплинированно, строй необходимо держать. А уж тем более в воздухе, где мастерство пилотов можно было увидеть воочию, и капризная погода не помеха, а стимул.

И куда без РПК. Рота почетного караула - элитное подразделение. Слаженные, отточенные движения - фирменные элементы заиграли по-новому.

Крайне важный элемент торжества - акция "Мой родны кут". Не просто танец - посыл. Единство малой родины, всех регионов Беларуси - это невидимые нити, соединяющие каждого жителя в нацию. Независимую, спокойную и открыто призывающую всех к, казалось бы, банальной, но затерявшейся в бурном потоке современности мысли, что необходим мир во всем мире.

Независимость - мостик, который мы прокладываем между прошлым и будущим. Она не дается в наследство просто так, не выделяется историей навечно. Цена неосмотрительности даже сегодня может быть чересчур высока. Белорусы это понимают. Возможно, именно поэтому 3 Июля такой масштабный, народный праздник, но от этого не менее личный, сакральный. Потому что помним, потому что наша независимость не подарок, а заработанное предками сокровище - память. В ней ответы на все вопросы и ключ к развитию свободного государства - Беларуси.