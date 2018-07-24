Александр Лукашенко принял с докладом нового ректора Академии управления Геннадия Пальчика

Сегодняшний день у Президента начался с кадровых вопросов. Речь не о новых назначениях, а о стратегических решениях и перспективах будущих кадров высокой квалификации. Первое - они должны быть востребованы. Второе - необходимо наладить четкую систему их подготовки. Главная кузница специалистов - Академия при Президенте - в новом учебном году начинает новую жизнь. С 1 сентября здесь, как, впрочем, и в других белорусских вузах, ненужных людей быть не должно. А каждый выпускник академии обязательно найдет свое место в ряду госуправленцев. Такую задачу сегодня поставил Александр Лукашенко, принимая с докладом нового ректора Академии управления Геннадия Пальчика. Главе государства доложили об оптимизации всего образовательного процесса. Главный смысл реформы - не дублировать специальности других белорусских вузов и сосредоточиться именно на подготовке госуправленцев высокого профессионального уровня. Академия скорректировала также количество слушателей и студентов - это связано с сокращением общего числа чиновников и управленцев в Беларуси. Плюс акценты на поиск подходящих кадров в регионах. Андрей Кривошеев расскажет подробнее.

Как показывает вся история человечества, от войны до мира и от великих экономических депрессий до столь же великих индустриальных и информационных революций, в любом деле кадровый вопрос - самый острый и принципиальный. Отсюда столь высокий и регулярный спрос с нашей Академии управления, ведь задача этих выпускников и управленцев ни много ни мало будущее молодого суверенного белорусского государства. Ошибки здесь, что в кадрах, что в методиках, что в идеологии, слишком дороги в масштабах целых отраслей и даже государства, а потому недопустимы. Этим объясняется и регулярное внимание Главы государства, и столь жесткие поручения к качеству системы, людей и знаний именно в этой уникальной для Беларуси альма-матер госуправления.

Новые принципиальные задачи перед академией Президент, при котором и по названию, и по факту она работает, поставил еще в мае, назначая нового ректора.

Уже тогда Геннадий Пальчик был предупрежден: инновации в образовании должны заработать до 1 сентября. Роскоши потерять учебный год на оптимизацию у академии просто нет. Это ведь не просто календарь одной из высших школ - это целый год для значительной части госуправления страны. Системы, которая сама на марше модернизации, - сокращение, омоложение, оптимизация функций и цифровизация. Реалии, где академия обязана не запаздывать, а опережать. Оттого в мае от Главы государства это прозвучало так резко: полностью перестроить систему.

Сегодня в присутствии Главы Администрации и министра образования Президент спросил с ректора за выполнение майских поручений. Кстати, Наталья Кочанова - сама выпускница академии, и все достоинства и недостатки прежней системы знает глубоко и лично. Главное узкое место прежде - вечная борьба количества и качества. Раньше, чтобы пополнять бюджет вуза и занять все аудитории, абитуриентов и слушателей набирали с избытком. В итоге за парты попадали и случайные люди, и руководители, кому дополнительное образование - не более чем отпуск, и те, кому корочки академии нужны были исключительно как фетиш. В итоге - госуправление не добирало классных специалистов, а часть выпускников слонялась без дела, особенно с учетом системной оптимизации чиновников и их функций в Беларуси.

К сентябрю ему должны внести предложения по совершенствованию учебного процесса в академии: каких людей будут отправлять на подготовку и переподготовку в этот вуз, какие требования будут предъявляться к преподавателям, как изменится методическая база. Что сделано на сегодняшний день и что нам необходимо еще сделать, какая нужна помощь и поддержка? Времени для раскачки нет. С 1 сентября в Академии управления ненужных в управлении людей быть не должно.

Поручение сбалансировать спрос и предложение на управленческие кадры за два летних месяца в Академии выполнили. Отказались от дублирующих другие вузы специальностей, до нюансов, до человека просчитали потребности госзаказа, особенно за бюджетные деньги. Мало того, внедрили конкурсный набор. Где есть конкуренция - есть и стимул учиться, и качество, а значит, и востребованность.

Кстати, о современных методиках и образовательных стандартах. Помните откровенный разговор Президента с журналистами на Макаенка. Тогда на злобу дня подняли два вопроса - умение и обязанность чиновника работать с прессой и кадрами. Показательно, что поручения лидера уже внесены в новый учебный план академии. На текущий год слушателям добавят и курс работы со СМИ, и обучат нюансам современной кадровой политики.

Вообще Президент подробно расспросил о новой структуре и системе образования в академии. Где? Сколько? Каков уровень? Как это сочетается с нуждами современного компактного и энергичного госаппарата и реального сектора экономики?

В сухих цифрах академия выглядит так. Всего обучается почти 8 500 человек. Из них на первой ступени - 2 100, на второй еще 480.

По образовательным программам подготовки - 176, чистый госзаказ, переподготовки - свыше 1 600 человек. Здесь бюджет и платники ровно пополам. Квалификацию повышают около 3 900 человек. Аспирантура и докторантура - это еще 96 человек.

Итого по численным показателям - солидный европейский вуз с хорошей базой. Но Президент требует не столько количества, сколько качества. В госуправлении это ведь особо важно - идеологический стержень. Отсюда предложение ректора - на будущий год, кроме обезличенных баллов ЦТ, добавить собеседование. Так виден каждый абитуриент и слушатель. Его интерес к образованию. Президент идею поддерживает, но с оговоркой: беседуйте — только прозрачно, без малейшего намека на коррупцию.

Отдельный разговор - по первому высшему. Еще в мае говорили - полностью отказаться от молодежи нельзя. Во-первых, омоложение кадров в масштабах всей страны. Плюс есть ниши госуправления, например, ІТ и коммуникации, где без молодых не шагнуть за горизонт технологий. Еще факт - среди школьных выпускников всегда есть таланты, что и по интеллекту, и по опыту опережают свой возраст. Надо дать им шанс и не потерять вундеркиндов для госслужбы. Но только избранных - а не всех под одну гребенку, требует Президент.

Насколько справились в академии с отбором, станет ясно уже через год. С 1 сентября + 100 новых студентов с очень высокими баллами.

Еще один фактор, обозначенный Президентом как обязательный для академии, - никакой региональной дискриминации. Академия должна ковать кадры для всей страны в ее многообразии. Да и управлять Минском и столичными активами зачастую лучше выходит у руководителей с мест. Знают и реальную жизнь, и реальное производство.

Вот пример. Геннадий Филиппенко с красным дипломом окончил ВГУ имени Машерова. Работал учителем. После переподготовки (Институт госслужбы) вернулся в Витебский район. Говорит: посчастливилось работать там, где отдыхает душа. Сейчас Геннадий Александрович - директор средней школы, той самой, где учился сам. Говорит, это огромная ответственность. Для агрогородка численностью всего 700 человек школа - это не только образовательный и культурный центр. Это шанс для местных детей тоже поступить в элитные вузы и стать классными специалистами или большими руководителями, не забывая при этом о своей малой родине.

Кстати, из общего числа новых первокурсников Академии управления иногородние составляют 84 %. Почти каждый десятый (9 %) - выпускник сельской школы, с круглыми аттестатами 100 баллов - 8 человек. Медалисты - каждый второй (54 %).

Т.е. выдержан и запрос на молодые да ранние таланты, и шанс сделать карьеру из провинции (с малой родины), и региональный аспект: ни одна из областей не доминирует в аудитории. Впрочем, это накладывает дополнительную ответственность - за общежития и столовые. И это еще одно поручение лидера не только к академии, а через министра образования ко всем университетам - провести ревизию и привести в порядок все объекты быта студентов и слушателей. При этом максимально подключить самих новоселов. Ведь от будущего гения госуправления не убудет, если сам поклеит обои, а вот бережливости и опыта явно прибавит.

Как сработают образовательные новации академии, станет ясно уже через год. И ведь далеко не всё еще реализовано.

От ректора как от экс-главы ВАКа ждут привлечения лучших ученых страны к преподаванию. Новый госзаказ тоже не константа. И поручение Президента — сделать академию практическим ориентиром для всей высшей школы, избежать формализма и наносного в каждом вузе страны — больше чем задача и больше чем поручение.

Это ведь новая генерация специалистов и управленцев для будущего Беларуси через месяц сядет за парты.