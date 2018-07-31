Александр Лукашенко принял с докладом губернатора Минской области

Уборочная кампания, развитие районов, ремонт дорог и пассажирские перевозки. Сегодня эти темы Президент обсудил с губернатором Минской области Анатолием Исаченко.

Александра Лукашенко прежде всего интересовал ход уборки зерновых. Центральный регион здесь показательный, ведь районы (а их 22) расположены в разных климатических зонах, и результаты отражают ситуацию в стране в целом. Как отметил Глава государства, в этом году ожидают хороший урожай кукурузы, и это поможет восполнить недобор по хлебам.

Население Минской области - это без малого полтора миллиона человек. И главное - сделать комфортной жизнь каждого. Поэтому основную часть встречи посвятили социально-экономической сфере региона, в частности, развитию пассажирских перевозок. Задача сделать так, чтобы автобус ходил до каждой деревни, добираться было удобно и, что важно, дешево. В этой связи особенно актуален ремонт дорог на территории региона. Глава государства поручил проработать вопрос о поставке дорожной техники в лизинг, как это происходит в сельском и лесном хозяйстве. Отдельно обсуждалось развитие Молодечно и Борисова.

Минский регион как барометр уборочной в масштабах всей Беларуси. Каким ожидать каравай 2018 года? Как подбирает кадры самый молодой губернатор страны? И есть ли у столичной области свой кодекс госслужащего? Дороги местного значения и дорога на малую родину длиною в год. С какими трудностями сталкивается столичный регион, чтобы качественная дорога привела домой?

И еще: масштабные проекты с пропиской в Минской области, благоустройство и реальная экономика. Утром об этом и не только губернатор Минщины доложил Главе государства, а вечером расскажет вам в проекте "Разговор у Президента".