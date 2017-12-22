Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного художника Беларуси Бориса Герлована

25 Декабря 2017 12:15

"Вы внесли весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций отечественной культуры. Благодаря Вашему таланту люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость театрального искусства", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что все работы художника отличаются уникальным авторским почерком, оригинальным замыслом, безупречным вкусом. "Вы помогаете одаренной молодежи достигнуть профессиональных вершин. Ваша плодотворная творческая и общественная деятельность является образцом служения национальной культуре и своей стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.



