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20 Декабря 2017 08:08

Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов госбезопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси с профессиональным праздником. 

"В славной вековой летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц, наполненных легендарными именами, примерами истинного патриотизма, кристальной честности, безупречного исполнения служебного долга и готовности к самопожертвованию", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что служение Родине - особая честь и великая ответственность. "Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства. Залог успеха - профессионализм и зрелость кадров, высокий интеллектуальный и технический потенциал органов государственной безопасности", - отметил Президент.

Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, которые являются образцом верности присяге, подлинными наставниками, чей бесценный опыт всегда востребован.
  

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