Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Казахстан с национальным праздником

16 Декабря 2017 09:10

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с национальным праздником.

"За годы независимости Казахстан достиг значительных успехов в становлении государственности, укреплении авторитета на мировой арене, экономическом развитии, обеспечении социального и межконфессионального согласия. Сегодня Казахстан решает масштабные задачи по реформированию экономики, модернизации политической и общественной жизни. Своими миротворческими усилиями страна вносит весомый вклад в поддержание безопасности", - отмечается в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита Нурсултана Назарбаева в Беларусь, будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-казахстанского сотрудничества как в двустороннем, так и в интеграционном формате.