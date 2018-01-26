Александр Лукашенко поздравил Президента Индии с национальным праздником

26 Января 2018 09:03

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда с национальным праздником - Днем Республики.

"В ходе моего недавнего визита в вашу прекрасную страну я был восхищен успехами развития современной Индии. Уверен, что укрепление белорусско-индийских дружественных отношений и поступательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах будет способствовать дальнейшему процветанию наших государств", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Индии крепкого здоровья, благополучия и плодотворной деятельности, а народу этой страны - мира и счастья.