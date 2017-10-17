Президент
17 Октября 2017 08:18
Александр Лукашенко поздравил Николая Чергинца с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Николая Чергинца с 80-летним юбилеем.
"Вы получили всеобщее признание как многогранный писатель - мастер детективного жанра, автор широко известных романов, написанных во многом на основе собственных переживаний. Такие правдивые и поучительные книги сегодня очень нужны нашей молодежи", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что на протяжении плодотворной работы на посту председателя Союза писателей Беларуси Николай Чергинец объединил творческие силы, чтобы через художественное слово нести идеалы мира, добра, высокой духовности. "В Вашей личности гармонично сочетаются самые лучшие качества общественного деятеля, руководителя, литератора", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Николаю Чергинцу и далее радовать читателей своим жизнелюбием, энергией, желанием быть полезным людям и родной Беларуси.
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