Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Дмитрия Хворостовского с 55-летием

16 Октября 2017 18:00

"Неустанное стремление к решению новых творческих задач, природное дарование, неиссякаемая энергия, яркий темперамент снискали Вам заслуженное признание, уважение публики и коллег не только в России, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на белорусской земле Дмитрия Хворостовского знают и любят как талантливого артиста и замечательного человека.

"Уверен, Ваша плодотворная деятельность и далее будет дарить зрителям радость, вдохновение, содействовать развитию и укреплению культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Президент.