Президент
29 Января 2018 08:01
Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост Президента Чехии
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост Президента Чехии.
"Эта победа свидетельствует о признании чешским народом Ваших заслуг. Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении взаимовыгодных отношений с Чехией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате. "Надеюсь на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога", - отметил он.
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