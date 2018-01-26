29 Января 2018 08:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост Президента Чехии.

"Эта победа свидетельствует о признании чешским народом Ваших заслуг. Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении взаимовыгодных отношений с Чехией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате. "Надеюсь на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога", - отметил он.