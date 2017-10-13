Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с Днем испанской нации

12 Октября 2017 08:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем испанской нации.

"Мне приятно отметить активизацию белорусско-испанского сотрудничества по широкому спектру направлений. Беларусь видит в вашей стране перспективного партнера и рассчитывает на продолжение открытого диалога, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими государствами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Филиппу VI крепкого здоровья и успехов в делах, а всему испанскому народу - мира, спокойствия и благополучия.