Главная>>Президент>>Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с Днем испанской нации
Президент
RSS

12 Октября 2017 08:05

Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с Днем испанской нации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем испанской нации.

"Мне приятно отметить активизацию белорусско-испанского сотрудничества по широкому спектру направлений. Беларусь видит в вашей стране перспективного партнера и рассчитывает на продолжение открытого диалога, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими государствами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Филиппу VI крепкого здоровья и успехов в делах, а всему испанскому народу - мира, спокойствия и благополучия.

  

Другие новости

Поздравление с Днем матери Віншаванне з Днём маці 14.10.2017 09:30 / Президент Поздравление с Днем матери

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =