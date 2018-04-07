7 Апреля 2018 09:10

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил команду хоккейного клуба "Неман" с уверенной и красивой победой в открытом чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой в Экстралиге сезона 2017/2018 года и завоеванием Кубка Президента Республики Беларусь.

"Это достижение - результат серьезной работы не только спортсменов, но и всех специалистов и тренеров, обеспечивавших необходимые условия для успешного выступления команды. В упорном и напряженном противостоянии с минской "Юностью" вы доказали, что в рядах "Немана" собрались настоящие мастера, способные на протяжении всего сезона сохранять прекрасную спортивную форму, бойцовские качества и нацеленность на результат", - говорится в поздравлении.

Команде хоккейного клуба "Неман" Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья и новых побед.