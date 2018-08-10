Главное условие успешной работы предприятия - обеспечение высокого качества продукции. Президент посетил "Гомсельмаш"

Во время рабочей поездки есть возможность оценить социально-экономическое развитие региона в целом. Президента интересовала не только работа над знаковыми проектами, но и показатели производственной сферы. Александр Лукашенко посетил завод "Гомсельмаш", где шла речь о перспективах развития предприятия. Его Глава государства назвал не иначе как народным достоянием. Ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников - нужно выстоять, повышая качество и быстрее производя новые модели техники. Президент поручал к нынешнему аграрному сезону показать в работе новый современный суперкомбайн, который не будет уступать мировым аналогам, но будет стоить дешевле. Такой экземпляр уже сошел с конвейера этим летом. Новинки, повышение надежности машин, поиск новых рынков сбыта - все это вкупе позволит обеспечить устойчивую работу завода. Продолжит Андрей Кривошеев.

Геннадий Кот - хлебороб со стажем в четверть века. Продолжатель династии. Лично откатал 5 поколений комбайнов. Говорит, этот - самый лучший. Да, сложная электроника, но освоил за 10 минут. Модель класса "люкс". Шумоизоляционная кабина, климат-контроль, магнитола, микроволновка и даже холодильник. Иногда машина может обходиться и без механизатора. Автопилот, как в спорткаре, вручную лишь разворачиваться.

Эта машина сегодня на верхней ступени модельного ряда. К созданию суперкомбайна Беларусь и Гомсельмаш шли 88 лет. Решающим стало слово Президента: сделайте лучше немцев и американцев. И сделали. А ведь начинали даже не с комбайна.

Это соломорезка - первая техника, сошедшая с конвейера. Даже тракторов тогда не было. Тянули люди и лошади. Но уже до войны Гомсельмаш выпускал 26 видов техники и большую часть продавал на экспорт.

Сегодня Гомсельмаш на полях всех континентов планеты. За последние пару лет освоены экзотические для Беларуси Эфиопия, Судан и Египет. Кормоуборочные "Палессе" - это уже 40% рынка далекой Аргентины. А еще - впервые Сахалин. Не каждый человек доедет.

Дальние рынки - хорошо. В кризисный 2015-й спасли коллектив именно благодаря другим континентам. Свой - евразийский - суперконкурентный. Поэтому и нужны новые машины с ноу-хау мирового уровня. Например, картирование. Позволяет получать карты урожайности и влажности зерна. А это точность уборки и точные прогнозы будущих посевных.

Сегодня супермашину испытывают на высокоурожайных полях. Здесь, например, 67 центнеров с гектара. Но идеал для техники - 100-120. Скорость выше вдвое - потери не более процента. Отсюда рентабельность и приставка "супер". Это эмоция аграриев.

По всем параметрам машина на одном уровне с мировыми лидерами, кроме одного - цены. В 2,5 раза дешевле. В серийное производство комбайн пойдет через год, прежде обкатают на опытных полях. Машина станет визитной карточкой, имиджевой моделью Гомсельмаша.

Качество, конкуренция и коллектив - три "к", на которых сегодня стоит Гомсельмаш. Да, благодаря поддержке вышли из пике 2015 года, но впереди годы не легче - недобросовестная конкуренция на основных рынках зашкаливает. Да, здесь создали новую линейку техники от суперкомбайна до агроновинки - 2 в 1: и трактор, и комбайн на весь агросезон. Да, сохранили коллектив: ни одного талантливого конструктора и специалиста не потеряли. Но если сегодня не добавить в качестве, не закрепиться на новых и традиционных рынках и не найти новый, как говорят здесь, фронт работ, предприятие снова придется спасать. Именно чтобы этого не пришлось делать послезавтра, Президент приехал на Гомсельмаш сегодня.

Успехами новых машин Президент интересуется с порога Гомсельмаша. Это ведь не просто машины с приставкой "супер" - это вопрос выживания коллектива и предприятия в условиях суперконкуренции, часто недобросовестной.

Суперкомбайн Президент обещает опробовать лично уже в ближайшие выходные. А пока еще одна новинка - машина с газомоторным двигателем. На метане. Позволяет экономить до половины в топливе. Заправка от 8 до 20 минут. Конструктор обещает надежность и безопасность. Убедительно? Не вполне. Президент поручает эксперимент. Только новинки на полях одного хозяйства Гомельщины на весь следующий агросезон. А там видно будет.

Безусловно, у предприятия есть и проблемы. Об этом - в докладе гендиректора холдинга. Например, нужна гарантия государства под 3 инвестпроекта. Президент требует гарантий возврата денег и от самого Гомсельмаша. Еще - долги за уже поставленную технику. Лидер предлагает не пенять на дилеров, если надо менять их и видеть возврат каждого вложенного рубля. Конкуренция и субсидии - проще, чем сейчас, не будет.

Например, главный партнер-конкурент на востоке - Россельмаш. Мало того, что на треть субсидируется в нарушении норм и правил Евразийского союза, так еще выталкивает гомельских коллег из всех мыслимых ниш и проектов.

Чтобы в меньшей степени зависеть от причуд внешних рынков, нужен внутренний. Причем не только новой техники. Глава государства поручает заняться "реанимацией" техники ветхой. Такую можно найти практически в каждом втором хозяйстве.

Только за последние 7 лет Гомсельмаш выиграл от импортозамещения более 2 миллиардов долларов. И это не просто деньги - это рабочие места и технологии для 4 сотен поставщиков комплектующих. От гидравлики до навигации.

И это только комплектующие. Часть серьезной техники в Беларуси не производилась вовсе. Хозяйства увлеклись импортом, но поставщики буквально "посадили на иглу" послегарантийного ремонта и запчастей. Отсюда столь пристальное внимание лидера к каждой импортозамещающей новинке.

Еще одна новинка - революционная в своем классе. Заменяет и трактор, и комбайн. Кабина поворачивается на 180 градусов, навесное оборудование позволяет выпускать в поле, как универсальную рабочую лошадку. Правда, она такая пока одна в стране. Президент поручает опробовать ноу-хау в реальных условиях. Если пойдет и как трактор не уступит МТЗ, и госзаказ, и внешний рынок у машины будут.

В целом ощущение от агрогиганта у Президента сложилось положительное - об этом лидер говорит коллективу. Видно, что завод дышит, и это дыхание глубокое и ритмичное - то есть, здоровое. Да, Гомсельмашу помогло государство, да, сегодня поджимают конкуренты, но есть стратегия развития, а новинки гарантируют место на рынках будущего.

Ровное развитие холдинга - одна из причин, почему его не будут продавать даже солидному инвестору. Это ведь народное достояние, причем не одного поколения. Главное поручение коллективу одно - качество, только так сегодня можно конкурировать и развиваться.

Во время общения с лидером заводчане попросили о рекламе: Глава государства за штурвалом Гомсельмаша, да еще в личном хозяйстве - лучшее продвижение бренда. Президент отшутился: дороговато, да и такие гиганты для хозяйства не подходят. Хотя пообещал не только и впредь поддерживать коллектив, но и лично испытать суперкомбайн, плюс заставить Оршу выпускать качественный инструмент. Орша, кстати, следующая точка президентского маршрута.

Подчеркнуто говоря Президенту "до свидания", заводчане дарят макет нового комбайна и откровенно признаются: это общение оставило много позитивных эмоций. А поручение по качеству уже принято к исполнению.

Гомель давно и по праву именуют агропромышленной столицей Беларуси. И не только потому, что местные машины позволяют убирать урожай и дают работу еще почти 4 сотням смежных предприятий. Свой хлеб, технологии, занятость - это все составные части реального суверенитета. Поэтому любые звания тут оправданы.

Практически всегда Глава государства в своих рабочих поездках общается с местными жителями или рабочими коллективами предприятий. Это хорошая возможность получить информацию что называется из первых рук - от тех, кто острее и отчетливее видит и воспринимает события местного значения. Часто в ходе таких разговоров принимаются важные решения вплоть до конкретных поручений должностным лицам. О волнующих темах и оценках белорусского лидера спросили и сегодня. Конечно, открытие нового корпуса современной больницы - событие для областного центра. Пользоваться услугами, конечно, будут и семьи работников огромного коллектива Гомсельмаша. Вопрос оценки новостройки прозвучал одним из первых.

На слуху сегодня и спортивная жизнь страны. Во-первых это, конечно, зрелищный футбольный матч, который накануне состоялся на столичном стадионе «Динамо», где белорусская команда сенсационно взяла верх над российским грандом. Эта победа наделала много шума и в околоспортивной среде. Яркий, но редкий пример того, как порядок побеждает деньги, всегда детонирует в информационном пространстве. Да так, что даже те, кто не особо интересуется футболом, сегодня знают, как минское "Динамо" переиграло питерский "Зенит". А новый главный стадион страны впервые собрал аншлаг на матче Еврокубка. Будут ли аншлаги через год, когда здесь же стартуют II Европейские игры, насколько статусны в принципе эти соревнования? Еще один вопрос Главе государства.

Напомним, Минск примет II Европейские игры в конце июня будущего года. На соревнованиях будут разыграны две сотни комплектов медалей. Больше 4 тысяч атлетов из 50 стран выступят в 15 видах спорта. В 4 видах спорта определятся чемпионы Европы. Еще в 10 разыгрывают лицензии на Олимпиаду в Токио.