Президент: Нужен жесткий контроль системы производства и оборота лекарств в Беларуси

26 Января 2018 12:01

Необходимо взять под жесткий контроль систему производства и оборота лекарств в Беларуси. Об этом Глава государства заявил, посещая предприятие "Минскинтеркапс". Речь шла о развитии фармацевтической отрасли страны. Сегодня она объединяет 37 организаций и предприятий. Кстати, более половины всех препаратов в белорусских аптеках отечественного производства. А вот импорт предстоит взять под контроль.

Что касается цен на белорусские препараты, то 40 % из них не превышают 2 рублей. Еще 20 % можно купить не дороже 4 рублей. Тем не менее на лекарственном рынке остается проблема посредничества. Изучить этот вопрос и досконально разобраться сегодня поручил Президент.

Глава государства ознакомился с изготовлением лекарственных препаратов на минском предприятии. Совершенно новое производство здесь появилось в 2016-м. Компания втрое увеличила площади, обновила оборудование. Расширился и список рынков сбыта - наши лекарства покупают Вьетнам, Монголия, Таджикистан, Ирак и другие страны. Важно, что продукция на 95 % импортозамещающая. Экономия на внутреннем рынке для страны - более 10 миллионов долларов. За два последних года предприятие на 20 % увеличило объем производства. Создано более 70 новых рабочих мест.