Александр Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод и поставил стратегические задачи

Незамедлительный вывод Оршанского авиаремонтного завода на стабильную работу с передачей его в структуру госвоенпрома. А также поэтапное развитие Оршанского региона как крупнейшего промышленно-логистического центра на востоке Беларуси. Такие стратегические задачи сегодня поставил Глава государства, посещая предприятие и перспективную инвестиционную площадку. Как отметил белорусский лидер, мировой парк машин, которые обслуживает оршанский завод, столь внушителен, что при грамотном развитии белорусские ремонтники способны удержать и даже расширить свою нишу на рынке.

У Оршанского авиаремонтного уже есть стратегия поэтапного выхода из кризиса без участия недобросовестного инвестора. Она включает в себя строительство и реконструкцию собственного механического, термического и гальванического производств плюс собственный цех резино-технических изделий. Это позволит не зависеть от импорта запасных частей и комплектующих.