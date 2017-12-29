Александр Лукашенко посетил новый радиологический корпус при Минском онкоцентре

29 Декабря 2017 21:03

В белорусской столице завершилось строительство нового радиологического корпуса при Минском онкоцентре. Сегодня его посетил Глава государства Александр Лукашенко. Лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии и США. Наш опыт - пример для других стран. Это заключение Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака. Еще в 2011-м было принято решение о реконструкции диспансера и строительстве нового корпуса. За это время проведена серьезная модернизация. Александр Лукашенко пообщался с пациентами, которые уже идут на поправку. В их числе были и дети. Для них и подарки от Главы государства. Но, пожалуй, главное и самое бесценное, что они уже получили, – это жизнь. В эти предпраздничные дни даже взрослые верят, что новый год будет более счастливым и удачным. Все подробности - у Илоны Красутской.

Татьяне Никоновой и Ольге Каретниковой есть что рассказать друг другу. У обеих за плечами 60 лет историй. Работа, дети, внуки… Обе увлекались спортом, много путешествовали. Вот только ни теплый климат, ни здоровый образ жизни почему-то не предотвратили встречу в онкологическом диспансере. Обе женщины проходят непростое лечение. И все же признаются: проще, когда можно созвониться с родными, включить любимую передачу. А все удобства не на этаж, а двухместную палату. Да и все это становится неважно перед словами врача: "Вы идете на поправку".

Ольга Каретникова, пациентка Минского городского клинического онкологического диспансера:

"Оборудование, конечно, здесь замечательное, отношение врачей превосходное, люди работают, как говорится, не просто, а по призванию. С уважением к больным. Всегда считала, что у нас народ здоровый, но, оказывается, очень много больных людей. И надо им большое внимание".

Минский онкоцентр - старейшее медучреждение страны. Еще в 2011-м было принято решение о его реконструкции и строительстве нового радиологического корпуса. За это время проведена серьезная модернизация инфраструктуры учреждения, обновлена база. В новом корпусе будет функционировать крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины. Это заметно увеличит возможности лечения и диагностики тех, кто страдает от рака щитовидной железы.

Владимир Караник, главврач Минского городского клинического онкологического диспансера:

"Ежегодно мы проводили радиодиагностику где-то 700-м пациентам, а потребность 800-850. И мы понимали, что если дальше затягивать с реконструкцией, с расширением, то будут накапливаться пациенты, которые не смогут получить помощь. Сейчас отделение расширено вдвое. Это позволит обеспечить полную доступность данного вида помощи, и, учитывая, что у нас очень большой опыт проведения данного вида лечения и наши результаты признаны во всем мире, это обеспечит, в том числе, экспортный потенциал в качестве высокотехнологичных методов оказания помощи".

Новое отделение при Минском онкоцентре сегодня посетил Президент. Сначала небольшая экскурсия и статистика от главного врача. За последние 5 лет число пациентов на учете онкологической службы города увеличилось практически на треть. Сегодня это около 63 тысяч человек. Болезнь стали определять более точными современными способами, поэтому выявлено большее число больных. Но самое главное - удалось не допустить роста смертности от таких патологий. И все благодаря внедрению современных методик диагностики, лечения злокачественных новообразований и пристальному вниманию государства к этой проблеме. А результаты сегодня восхищают. Так, при раке щитовидной железы первой-второй стадий выздоравливают практически все пациенты. Даже на четвертой, где есть отдаленные метастазы, болезнь побеждают в 80% случаев.

Под отделение ядерной медицины в новом корпусе отведено четыре этажа. Здесь установлено самое современное оборудование для диагностики: гамма-камеры и ПЭТы - позитронно-эмиссионные томографы. Название для обывателя сложное, но самое главное, что аппарат способен проводить такую же сложную диагностику. В отделении 20 палат - каждая соответствует мировым стандартам.

Принцип такой: одна палата - один пациент. Но дело не только в удобстве. Свои правила диктуют капсулы лечебного йода. Они обладают мощной энергией. Чтобы не переоблучать других людей, в течение пяти дней пациентам нужно находиться в изолированном помещении.

Владимир Караник, главврач Минского городского клинического онкологического диспансера:

"Установлена камера видеонаблюдения, для того чтобы пациент находился всегда под присмотром медперсонала, и мы были уверены, что с ним все в порядке. Учитывая, что здесь достаточно серьезные бетонные стены, в каждой палате установлена точка доступа беспроводного Интернета. Располагается для того, чтобы пациент мог оставаться на связи всегда со своими родными и близкими".

30 лет назад Беларусь приняла на себя самый мощный радиоактивный удар. Под воздействием радиации оказались более трех с половиной тысяч населенных пунктов и свыше 2 миллионов человек.

Спустя годы жизнь подтвердила правильность принятого решения о реабилитации пострадавших от аварии регионов, которое в свое время стало личной инициативой Главы государства. А опыт, накопленный Беларусью в преодолении последствий, оказался неоценимым не только для нашей страны.

Сегодня он служит миру. Шесть лет назад белорусская сторона предложила помощь Японии после аварии на Фукусиме. Это сотрудничество продолжается до сих пор.

Недавно Владимир Караник принял участие в съезде хирургов Японии. Среди зарубежных гостей пригласили только нашу страну и американских специалистов. Делились опытом. Когда-то в ликвидации последствий помогали нам, теперь мы.

В октябре здесь первыми в стране стали использовать передовую методику лучевой терапии. Еще несколько лет назад ее выполняли только ведущие клиники мира. Все дело в сложности и длительности процедуры. А теперь сеанс радиохирургии проводится за 5-7 минут, метод комфортабельный и легко переносится пациентами.

Ольга Моисеева, заведующая 1-м радиологическим отделением Минского городского клинического онкологического диспансера:

"В нашем отделении работают 8 врачей, из них 5 имеют высшую категорию. И они прекрасно владеют всеми методиками и лучевой терапии, и предлучевой подготовки. Поэтому мы можем сейчас лечить даже тех пациентов, которым еще 5 лет назад, например, было в лучевом лечении отказано, а сегодня мы проводим облучение и надеемся, что они его завершат, и многие вернутся даже к трудовой деятельности!".

Пожалуй, это один из лучших центров в Европе. Ежегодно здесь выполняют 10 тысяч операций. Половина из них - сложные и высокотехнологичные. Онкодиспансер также принимает пациентов с самыми тяжелыми формами заболеваний из других регионов. Лечиться в Минск приезжают не только взрослые, а также подростки и дети. Рак щитовидной железы у Ани врачи нашли пару лет назад. Сначала операция, потом курс йодотерапии. Самое страшное позади. Теперь период восстановления.

В клинике работают более 1300 специалистов. Сильные духом люди. Ежедневно им приходится справляться с психологической нагрузкой и находить нужные слова для каждого: и самого маленького пациента, а таким здесь бывает всего 3 года, и для тех, кто прожил долгую жизнь, но не намерен сдаваться. И, даже переступая порог больницы, они все равно думают о подопечных. За долгие годы совместной борьбы они стали родными.

Лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Наш опыт рекомендован в качестве примера для других стран - это заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака. Мы стали школой для многих государств. К нам приезжают на лечение пациенты и повышают квалификацию медработники со всего мира. Новые методики в диагностике и лечении рака разрабатываются совместно с учеными. И, конечно, препараты. Кстати, те, что используют в Минском онкоцентре, в 90% случаев – белорусские.

К сожалению, страшная болезнь с каждым годом молодеет. 2017-й унес жизни многих известных людей. Вера Глаголева. Актриса не смогла победить рак желудка. После продолжительной борьбы с онкологией умер сатирик Михаил Задорнов. Знаменитый российский баритон Дмитрий Хворостовский, которому рукоплескали оперные театры всего мира, скончался от опухоли мозга в возрасте 55 лет.

И даже если медперсоналу порой с трудом приходится сдерживать эмоции, еще сложней сегодня было журналистам. Находить, а точнее, подбирать нужные слова. Большинство пациентов не хотят рассказывать и вообще предпочитают не вспоминать о своей непростой истории. Только в позитивном ключе еще до начала съемки условилась говорить Валентина Корольчук. Это была многолетняя борьба за жизнь, в которой она одержала победу. Признаков возврата болезни нет. Девушка стала мамой троих малышек. Двое сегодня пришли с ней.

А вот Юлия о своей болезни говорит открыто. Наверное, потому что сама медик. Перенесла операцию по удалению щитовидной железы. Теперь только белая полоса: замужество, рождение двух дочек, новые увлечения и хобби. Каждый день живет по принципу "здесь и сейчас".

Александр Лукашенко пообщался с пациентами центра, которые уже идут на поправку. Для них накануне Нового года - подарки от Президента. Пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни здесь звучали сегодня чаще всего.

В арсенале белорусских врачей с каждым годом появляются новые препараты и виды диагностических исследований. Теперь в борьбе с онкологией используем силу мирного атома. И впредь готовы перенимать опыт зарубежных коллег. Они - делиться с нами своими знаниями. Результаты действительно стоят всех усилий и затрат. Лучшее свидетельство - пациенты, которые еще детьми проходили лечение и полностью вылечились. Создали семьи, воспитывают детей. И теперь не забывают, приезжают, привозят фотографии своих малышей. Ведь это самый лучший показатель работы, когда жизнь продолжается.