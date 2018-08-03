Глава государства посетил новую больницу в Миорах

Рабочая поездка Главы государства - это всегда повод шире взглянуть на проблемы и определиться со стратегией развития, причем самого разного масштаба. Речь может идти как о состоянии дел в отдельно взятом хозяйстве, так и региона в целом. Первое, что интересует белорусского лидера, - качество жизни в принципе. А импульс решению проблем придают конкретные поручения. Совсем недавно украшением Миор стал больничный городок. Новый социально важный объект станет залогом и экономического роста района. Крупный инвестор здесь же строит металлопрокатный завод. В планах возвести рядом с больницей медцентр, сертифицированный по европейским стандартам. В клинике получат лечение пациенты с заболеваниями сердца и нервной системы. Кроме того, иностранцы обещают поставить диагностическое оборудование еще в 6 западных районов Витебщины. Глава государства поддержал эту идею.

Илона Красуцкая об уникальном для региона примере частно-государственного партнерства. Очень много лет жители Миор и района словно каждый день готовились к полумарафону. Им постоянно приходилось совершать квест под названием "в поисках здоровья", ведь корпуса центральной больницы находились по 11 разным адресам. Новая прописка избавила от головной боли и врачей, и пациентов.

Открытия новой больницы в Миорах ждали четверть века. Именно столько строился корпус. Стройка несколько раз то останавливалась, то возобновлялась. От хронического диагноза "долгострой" корпус районной больницы вылечило поручение Президента.

Объект включили в госинвестпрограмму. Больницу открыли в мае этого года. Необходимую помощь жители райцентра теперь получают в комфортных условиях.

В больничном городке рядом с отделениями расположена клинико-диагностическая лаборатория, пищеблок, скорая. Все корпуса соединены между собой подземным переходом. Теперь у 20-тысячного Миорского района самое современное оборудование, как в столице.

С открытием новой больницы медицина в райцентре вышла на новый уровень. Бригады скорой помощи теперь выезжают на вызов с планшетами. Узнать необходимую информацию о пациенте можно еще в пути.

Когда Дарья подрастет, будет с удивлением рассматривать эти кадры. Здесь ей всего пять дней. Малютка стала первым и очень желанным ребенком в семье Конох. На свет девочка появилась в Миорской больнице. Всего же с момента открытия эти стены слышали первый плач 27 детей. Для мам и малышей в новом корпусе созданы максимально комфортные условия: просторные светлые палаты, пеленальные столики с подогревом.

Миорский район сегодня посещает Глава государства. После безопасности продовольственной разговор о безопасности человеческой жизни и уж тем более ребенка. Президент приехал посмотреть и обновленную больницу.

О новом комплексе Александру Лукашенко рассказывает главврач Елена Сивая. Сомкнуть глаз накануне ей не удалось, но не только из-за волнительного визита Президента. Ночью в больницу поступил тяжелый больной, но обошлось без операции. Президенту демонстрируют гордость комплекса - новейший рентген-кабинет. До этого аппаратура в больнице была пленочной. На смену пришли цифровые технологии.

Помимо центральной больницы, медпомощь в районе оказывают еще две - сестринского ухода и участковая плюс 26 ФАПов и 3 амбулатории врача общей практики. Министр здравоохранения рассказывает, этот институт активно будут распространять на остальные регионы.

Глава государства пообщался с пациентами, которые сейчас получают лечение. Чтобы выздоровление проходило быстрее, Александр Лукашенко привез им подарки. В корзинах все самое вкусное и полезное: фрукты, зефир и известная уже не только в Беларуси, но и за рубежом новинка под брендом "Президент. Эксклюзив" - натуральный шоколад без сахара.

Из оборудования здесь собрано все лучшее, что создано в мире акушерства и гинекологии. Гордость отделения - ультрасовременный кювез. Он дает вторую жизнь малышам, которые родились на свет совсем крохотными. В прошлом году в регионе появилось 219 новых жителей. Ни одного случая материнской или младенческой смертности.

Последние 10 лет наблюдается рост рождаемости во всех регионах страны. Ежегодно на свет появляется более 100 тысяч младенцев. Притом все чаще белорусы решаются на второго и третьего. К нам едут рожать из-за рубежа, в первую очередь из России и Украины. Беларусь входит в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью. Наши врачи выхаживают и новорожденных с массой тела около 500 граммов.

Пока Глава государства знакомился с оснащением больницы, мамами готовились стать две пациентки. У медперсонала есть свой девиз: роды - это праздник для женщины. Дизайн подбирали так, чтобы все радовало глаз молодых мам. За сестричкой для старшего сына сюда вернулась и Виктория Пальчевская. Пока маленькая Вероника спит, мама мечтает о третьем.

Глава государства побывал и в палатах. Интересовался здоровьем мам и новорожденных малышей. Для многих женщин это уже второй ребенок. Александр Лукашенко попросил их обязательно возвращаться сюда еще за 3 и 4 малышом. А чтобы демографические показатели стремились исключительно вверх, в стране продолжат модернизацию и строительство новых медучреждений.

Больничный городок действительно украшение райцентра. Новый социально важный объект станет залогом и экономического роста района. Бизнесмен Алексей Коваленок, чье детство прошло в Миорах, строит здесь металлопрокатный завод с привлечением немецких инвестиций. Он же хочет построить рядом с миорской больницей медцентр, сертифицированный по европейским стандартам. В клинике получат лечение пациенты с заболеваниями сердца и нервной системы. Кроме того, иностранцы обещают поставить диагностическое оборудование в 6 западных районов Витебщины. Президент поддержал эту идею. Уникальный проект станет примером государственно-частного партнерства.

У маленького (8-тысячного) города действительно большие планы. Новые методики лечения и обследования, высокотехнологичные операции. А в перспективе строительство нового кардиокомплекса позволит развивать медицинский туризм - рядом граница Латвии и Литвы. Но что самое главное - теперь не нужно ехать за необходимой помощью в областной центр или столицу. Ведь быстрее идти на поправку проще дома, а такие стены и кадры уж точно гарантируют скорейшее выздоровление.