Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Белыничский район

В центре внимания - в целом социально-экономическое развитие Могилевского региона и готовность к уборке урожая в стране. А в частности - состояние дел в СПК "Колхоз "Родина". Это крепкое хозяйство в районе, здесь делают ставку на молоко и мясо. Лучшие показатели в области, хоть и прежде оно считалось убыточным. Почти 40 лет хозяйство возглавляет Александр Лапотентов. Сегодня в "Родине" намолачивают более 40 % всего зерна в районе. Два года назад здесь за счет собственных средств отстроили ферму на 1 200 голов. С полным самообеспечением кормами. Акценты на технологии выращивания - здесь используют тактику "полосных" посевов. В СПК "Колхоз "Родина" развивают не только производство, но и социальную сферу. Потому и больше половины сотрудников - это молодежь. Подробности рабочей поездки Президента - в наших следующих выпусках.