Александр Лукашенко поручил благоустроить военные кладбища к 75-й годовщине освобождения Беларуси

Глава государства поручил благоустроить военные кладбища и места массового захоронения граждан в течение этого года и первого полугодия следующего. Президент Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Правила благоустройства мест захоронений утвердит Совет Министров. Они касаются режима охраны, соблюдения общественного порядка, предупреждения разрушений и уничтожений. А местные исполнительные и распорядительные органы примут решения, которые касаются содержания мест захоронений в надлежащем санитарном состоянии. Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить их благоустройство и восстановление, а при необходимости организовать конкурсы архитектурно-художественных решений. Средства на реализацию данного распоряжения должны быть учтены при формировании областных бюджетов и бюджета Минска. В том числе с привлечением добровольных пожертвований от отечественных и иностранных юридических и физических лиц.

Все эти мероприятия проведут в целях подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и формирования уважительного отношения к событиям истории государства.