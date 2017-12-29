31 Декабря 2017 12:06

Как будет развиваться страна в 2018-м? Президент Александр Лукашенко подписал Закон "О республиканском бюджете - 2018" и Указ "О задачах социально-экономического развития Беларуси" на будущий год.

Итак, главный финансовый документ страны составлен с учетом консервативного сценария. Профицит ожидается в размере 733 миллионов 88 тысяч рублей и будет направлен на погашение части госдолга. Больше средств получат образование и здравоохранение. Налоговая нагрузка составит не выше 25,5% к ВВП. Общая сумма доходов внебюджетного фонда соцзащиты населения запланирована в размере 13 миллиардов 58 миллионов рублей. Основные его расходы - пенсионное обеспечение. Глава государства также подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс", который призван обеспечить оптимизацию бюджетного процесса.

Основными целями 2018-го станут повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы. Рост ВВП составит 3,5%, экспорт товаров и услуг - 5 и 7. Нацбанку и правительству Президент поручил принять необходимые меры по ограничению роста цен - не более чем на 6%.

Также Глава государства подписал Указ "Об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год". Он сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности. Основной целью станет ограничение инфляции. Она должна составить не более 6%. Сохранится общая направленность на либерализацию валютной системы. Продолжится реализация мер по снижению уровня долларизации экономики.