Александр Лукашенко подписал указ "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности"

Дополнительные условия для закрепления кадров на селе прописаны в указе "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности". Документ сегодня подписал Александр Лукашенко. Теперь сельчане смогут оформлять в собственность квадратные метры, переданные на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций. В частности тех, кто получил эти площади в процессе финансового оздоровления. Важное условие - будущие хозяева должны жить в этих домах.