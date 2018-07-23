Александр Лукашенко подписал указ "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности"

23 Июля 2018

Дополнительные условия для закрепления кадров на селе прописаны в указе "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности". Документ сегодня подписал Александр Лукашенко. Теперь сельчане смогут оформлять в собственность квадратные метры, переданные на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций. В частности тех, кто получил эти площади в процессе финансового оздоровления. Важное условие - будущие хозяева должны жить в этих домах.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =