Александр Лукашенко: Наша главная цель - построение государства для народа

24 Апреля 2018 13:05

Главное событие дня и политическое событие года - Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Сегодня Александр Лукашенко традиционно подвел итоги жизни страны за год, прошедший с момента предыдущего Послания, расставил акценты и обозначил предстоящие приоритеты.

Поднят целый пласт вопросов, которые касаются внешней и внутренней политики, экономики, социальных стандартов. Говоря о Беларуси на мировой арене, Глава государства выступил за предметное рассмотрение накопившихся в Евразийском экономическом союзе проблем. С момента создания ЕАЭС пошел четвертый год, было много планов и перспективных проектов. Но некоторые до сих пор далеки от реализации.

Главная цель в Беларуси остается неизменной - построение государства для народа. Часть президентского Послания касалась экономики. В частности, белорусский лидер подчеркнул, что время планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. Сегодня следует усиленно бороться за рынки сбыта. Стране нужны толковые современные управленцы.

Глава государства жестко высказался о коррупции. В стране созданы действенные механизмы борьбы с этими преступлениями, которые губительным образом влияют на экономику. По мнению Президента, взяточничество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает доверие людей к государству. В Беларуси не должно быть места коррупции.

Глава государства ответил также на вопросы депутатов. Общение в эти минуты продолжается в Овальном зале. Подняты темы арендного жилья, качества дорог, образования, в том числе и на белорусском языке.

Подробности Послания Президента к народу и парламенту в наших следующих выпусках. Телеверсию покажут все белорусские телеканалы сегодня в 21:00. В связи с этим "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.