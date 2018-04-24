24 Апреля 2018 15:00

Актуальные вопросы развития страны и общества, векторы внешней и внутренней политики Беларуси. Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту.

В Овальном зале Дома правительства собрались высшие должностные лица, представители правительства, органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, дипкорпуса. Традиционно обозначены приоритеты Беларуси на ближайшее время и расставлены акценты на проблемах, которые уже сегодня требуют решения. Так, белорусский лидер отметил рост экспорта, низкую инфляцию, растущие возможности для ведения бизнеса в стране и построения IT-страны. Комфортные условия для бизнеса должны стать национальным брендом.

Главная цель остается неизменной - построение государства для народа. При этом экономический ориентир - ВВП - не менее ста миллиардов долларов уже к концу следующей пятилетки. Говоря о внешней политике, Президент поставил задачу повышать роль Беларуси на международной арене. Государство может занять свою нишу в мире, став самостоятельным региональным игроком. Страна продолжит выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между полюсами силы.

Глава государства выступил также за предметное рассмотрение накопившихся в Евразийском экономическом союзе проблем. С момента создания ЕАЭС пошел четвертый год. Но некоторые проекты до сих пор далеки от реализации.

Отдельные блоки выступления Президент посвятил социальной политике, вопросам безопасности. Выступление продлилось без малого полтора часа, став самым лаконичным в истории. После этого Глава государства еще ответил на вопросы депутатов. Подняты темы арендного жилья, выделения земельных участков, качества дорог, образования, в том числе и на белорусском языке.