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Президент
Александр Лукашенко: Нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима
3 Июля 2018
Это подчеркнул сегодня Президент Беларуси в торжественной речи перед военным парадом.
Теги:
#3 июля. День Независимости Республики Беларусь
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