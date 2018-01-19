Александр Лукашенко направил приветствие делегатам и участникам III съезда "Белой Руси"

19 Января 2018 12:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие делегатам и участникам III съезда республиканского общественного объединения "Белая Русь".

"Со всех регионов страны ваш представительный форум собрал искренних патриотов, людей активной жизненной позиции, которых объединяет стремление быть полезными обществу и государству, - отметил Президент. - Созданная по народной инициативе, "Белая Русь" стала по-настоящему массовым движением, одним из столпов гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. Ваше тесное взаимодействие с органами власти и работа с различными слоями населения помогают обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что и впредь авторитет, роль данного объединения неуклонно будут возрастать. Глава государства пожелал делегатам и участникам съезда плодотворной работы и дальнейших успехов на благо родной Беларуси.