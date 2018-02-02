Александр Лукашенко направил благодарственные послания Главе Чеченской Республики, Наследному Принцу Абу-Даби

2 Февраля 2018 15:06

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственные послания Главе Чеченской Республики Российской Федерации Рамзану Кадырову и Наследному Принцу Абу-Даби, Заместителю Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии.

"Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и Ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить Вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину. Оказанное Вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России", - отметил Глава государства в благодарственном послании Рамзану Кадырову.

В послании шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну Александр Лукашенко от лица белорусского народа и себя лично выразил слова искренней признательности за оказанное содействие. "Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения", - отметил Президент.

"Вы сделали для нашего гражданина нечто большее, чем возвращение утраченного права на свободу. Вы подарили ему возможность увидеть за долгие годы разлуки своих родных и близких, воссоединиться с семьей, обрести уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь является надежным партнером ОАЭ и высоко ценит сложившиеся между странами отношения дружбы и доверия. "Мы всегда будем рады протянуть руку помощи эмиратскому народу, если возникнет такая необходимость", - добавил Глава государства.

Вячеслав Качура - последний из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, и насильственно удерживаемый с тех пор в Триполи.