Александр Лукашенко на встрече с Патриком Бауманном изложил свою позицию по актуальным вопросам развития мирового спорта

Беларусь - за чистоту и прозрачность в спорте и имеет много претензий к Международному олимпийскому комитету. Такую принципиальную позицию выразил Президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном.

По мнению белорусского лидера, нельзя превращать спорт в часть грязной политики. Президент страны и как руководитель Национального олимпийского комитета изложил свою позицию по актуальным вопросам развития мирового спорта. А также в очередной раз обозначил претензии к МОК: структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Достаточно вспомнить несколько последних скандалов, связанных с Олимпийскими играми.



В феврале в Южной Корее, например, широкая аудитория так и не поняла, почему судьи не пустили в финал белорусского фристайлиста Антона Кушнира. А два года назад наших гребцов бездоказательно отстранили от форума в Рио якобы за нарушение антидопинговых правил. Суд оправдал белорусов, но наказания за самоуправство никто так и не понес.

Генсек Международной федерации баскетбола, член исполкома МОК и глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций полностью поддержал позицию Александра Лукашенко касаемо развития спорта в целом. А, кроме того, заверил: в мире слышат голос Беларуси и ценят усилия нашей страны, направленные на чистоту спорта. Стороны обсудили проблему излишней политизированности спорта и пути ее решения. Бауманн, чье влияние в спорте очень велико - достаточно вспомнить, что его полномочия генсека ФИБА продлены до 2031 года, - также выразил благодарность белорусской стороне за отличную организацию чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который проходит в Минске. По словам швейцарца, соревнования проводятся на очень высоком уровне и их уже можно назвать успешными.

У мирового спорта сейчас две проблемы: допинг и манипулирование результатами. Об этом Патрик Бауманн рассказал в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир". Швейцарец уверен, что скоро конкуренцию Олимпиадам составят интеллектуальные игры, киберспорт. Потенциал Беларуси как ІТ-страны поможет нашим соотечественникам быть на ведущих позициях в этих соревнованиях, считает Бауманн. Подробнее об этом в воскресенье в 9 вечера.