Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы двустороннего партнерства

18 Апреля 2018 21:00

Сегодня начался официальный визит Главы белорусского государства в Молдову. Борт номер 1 приземлился в аэропорту Кишинева после полудня, откуда Президент направился в резиденцию молдавского коллеги Игоря Додона. После теплой встречи - обстоятельный диалог. В формате один на один, а затем в расширенном составе президенты обсудили развитие двустороннего партнерства. К переговорам подключился и бизнес. В Кишиневе проходит форум делового и межрегионального сотрудничества. Тесные отношения регулярно подкрепляются встречами на высшем уровне. Это уже 4 официальный визит Александра Лукашенко в Молдову. Летом 2017 Беларусь посетил и Игорь Додон. В политической плоскости разногласий нет. Акцент - на экономическую составляющую. Интересы взаимные. Страны намерены активно наращивать торговлю. Как ориентир - цифра в 400 миллионов долларов. Ставку делают и на создание совместных предприятий. Работа в этом направлении ведется активно. В Молдове налажена сборка белорусских тракторов и троллейбусов. Сейчас в планах - обновить лифты и автобусный парк. Здесь рассчитывают на кооперацию с нашими производителями. Расширять взаимодействие планируют во многих сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. Какие новые проекты появятся у двух стран?

Итоги переговорного дня из Кишинева - у Ольги Макей. Всего тысяча километров на юг от Минска и попадаешь в настоящую весну. Столица Молдовы встречает температурой за 20 и непривычной для белоруса в эту пору зеленью.

Кто бывал в Кишиневе, скажет, это город, сохранивший советскую аутентичность. Ну, где еще встретишь, например, такие стенды со свежими газетами?! А здесь этот раритет - традиция. Впрочем, и партнерам по некогда большой стране здесь всегда рады.

О визите в Кишинев белорусского лидера многие, конечно, знают. Предстоящую встречу еще неделю назад президент Молдовы проанонсировал в своих соцсетях, новость тут же растиражировали местные СМИ. Неудивительно, ведь Александр Лукашенко в Молдове - один из самых популярных зарубежных политиков. Кишинев делает большие ставки на развитие отношений с Минском.

Это подтверждают и многочисленные встречи на высшем уровне. Только за прошлый год Александр Лукашенко и Игорь Додон виделись четырежды, в том числе и на саммитах.

Впрочем, молдавский лидер не скрывает, что стремится сделать свою страну похожей на Беларусь.

Игорь Додон, Президент Молдовы: "Я хочу, чтобы Молдова была как Беларусь. Нужен сильный лидер, нужна жесткая вертикаль власти, нужно навести порядок в экономике, нужно вернуть то, что было хорошее при Советском Союзе. Это то, что вы смогли сохранить, а у нас все разрушили".

Восстановление связей с евразийскими партнерами - основа политики Игоря Додона. Это было прописано в его предвыборной программе, за которую и проголосовало большинство.

Год назад на саммите в Бишкеке главы пяти государств ЕАЭС договорились предоставить Кишиневу статус наблюдателя в интеграции, молдавское общество встретило эту новость позитивно. Несмотря на подписанное соглашение об ассоциации с ЕС, итоги последнего исследования в республике показывают, что большая часть молдаван все же хотелa бы направить внешнеполитический вектор своей страны в сторону ЕАЭС. Но несмотря на то, что общество здесь разделилось на евроскептиков и еврооптимистов, те и другие все же реалисты в вопросе пользы сотрудничества с Беларусью.

К визиту белорусской делегации в Молдове готовились политики и бизнесмены. За два плотных переговорных дня предстоит обсудить каждый нюанс сотрудничества. Главная задача - нарастить объемы торговли, поэтому неудивительно, что сразу у трапа Александра Лукашенко встречает министр экономики Молдовы.

Тем временем у резиденции президента Молдовы - десятки журналистов. К визиту Александра Лукашенко здесь повышенный интерес репортеров.

У резиденции президента Молдовы выстроилось и элитное подразделение национальной армии. Рота почетного караула - неизменная традиция встречи самых важных гостей.

Предыдущий раз политики встречались в июле, в фестивальном Витебске. Тогда Игорь Додон впервые посетил Беларусь, побывал на промышленных и сельскохозяйственных объектах. Тот визит он описал так: Беларусь превысила все мои ожидания.

Сегодня президент Молдовы подтвердит: официальный Минск для Кишинева не только партнер, но и друг.

Беларусь стабильно входит в десятку поставщиков товаров в Молдову. За прошлый год товарооборот - 220 миллионов долларов. Но потенциал есть, в 2014 было вдвое больше. Сейчас на молдавском рынке работают более 60 представительств белорусских компаний. В том числе и три сборочных производства.

Долгое время в Молдове остро стоял вопрос с общественным транспортом. По городу курсировали машины, которым далеко за 20, парк был изношен на 85 %. Но сейчас на кишиневских дорогах заметно сотрудничество с Беларусью. Основа общественного транспорта здесь - наши троллейбусы. Их сначала закупали, а с 2012 года совестно собирают в Молдове.

Производство троллейбусов местная мэрия считает лучшим проектом. Совместная сборка позволяет решить проблемный транспортный вопрос. Такие машины гораздо экологичнее, да и в перспективе планируют избавить центр города от многочисленных микроавтобусов и маршруток. Сейчас в Кишиневе - 216 троллейбусов, половину купили у Белкоммунмаша, половину собрали сами. Недавно открыли один маршрут для троллейбусов на автономном ходу, на такую технику в перспективе - большая ставка, поэтому рассчитывают и на белорусские электробусы.

Следующий шаг - создание совместно с МАЗом производства автобусов. Его планируют открыть на базе городского автопарка, которому не хватает около трехсот таких пассажирских машин. Но если проблему автоперевозок с помощью белорусских партнеров удастся закрыть, на поверхности - еще одна.

Качество дорог. По этому показателю Молдова едва ли не на последнем месте в мире. Сейчас реализуют масштабную программу по модернизации, Минск и здесь готов подставить плечо.

Стратегическая для Молдовы отрасль - сельское хозяйство. И в этой сфере аграриям помогают Белорусы. В республике работают два предприятия по сборке техники для АПК. С 2001 года совместно выпускают тракторы для виноградников, два года назад в кооперации с Бобруйским заводом открыли производство и в Гагаузии. Директор, Иван Недов делится: фермерам такая техника приглянулась. Комфорт, маневренность, многозадачность… И хотя на молдавском рынке можно приобрести машины любого производителя - от европейских до японских - местным аграриям все же ближе бренд "Беларус".