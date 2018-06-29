Александр Лукашенко: Главное, что мы можем сделать, - сохранить правду и не допустить повторения страшного прошлого

Главное, что мы можем сделать, - сохранить правду и не допустить повторения страшного прошлого. Об этом говорил Президент Беларуси на открытии второй очереди крупнейшего мемориала в память о жертвах нацизма времен Великой Отечественной войны. Церемония в эти минуты проходит в Тростенце. К месту проведения митинга-реквиема лидеры стран прошли через символические вагоны. В мероприятии принимают участие президенты Германии и Австрии, а также многочисленные зарубежные гости: представители государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши и Чехии. Обращаясь к участникам митинга, Александр Лукашенко предложил общими усилиями создать глобальную электронную книгу памяти Тростенца.

Еще 3 года назад на месте самого крупного лагеря смерти Восточной Европы были воздвигнуты "Врата памяти". Этот величественный монумент - символичный вход на территорию 4-го по величине лагеря смерти в Европе. Сегодня уже можно оценить полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. Урочище Благовщина - расстрельное место тайной полиции, о котором мало кто знал. Теперь здесь находится мемориальное кладбище.