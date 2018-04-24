Александр Лукашенко: Безопасность страны - в единстве народа,сильной внутренней и внешней политике государства

25 Апреля 2018 07:01

Безопасность страны - в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства традиционно обозначил приоритеты Беларуси на ближайшее время и расставил акценты на вопросах, которые уже сегодня требуют решения. Так, белорусский лидер отметил рост экспорта, низкую инфляцию, растущие возможности для ведения бизнеса в стране и построения IT-страны. Блоки выступления касались социальной политики, национальной безопасности.

Президент обратил внимание, что сегодня закладывается основа того, какой будет жизнь в 2020 году. Есть все предпосылки и условия для выполнения пятилетней программы не столько по цифрам, сколько по сути и ее экономическому смыслу. Главная цель, подчеркнул Президент, остается неизменной – построение государства для народа. При этом экономический ориентир - ВВП не менее 100 миллиардов долларов уже к концу следующей пятилетки. А комфортные условия для бизнеса должны стать национальным брендом.

После выступления Президента с парламентской трибуны депутаты смогли задать свои вопросы. Александр Лукашенко отвечал на них больше часа. Подняты темы арендного жилья, выделения земельных участков, качества дорог, образования.