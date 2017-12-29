29 Декабря 2017 17:00
Александр Лукашенко: Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов
Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов. Об этом Президент заявил, отвечая на вопросы журналистов на финише 2017. Уходящий год был не самым простым для сельского хозяйства. Главное - обеспечена продовольственная безопасность. Но АПК страны может заметно прибавить.
"Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины - это огромный резерв для сельского хозяйства".
В общении с прессой затронули вопросы поддержки материнства и детства, приоритеты внешней политики. Александр Лукашенко анонсировал ряд зарубежных визитов на американский континент. Общались на площадке обновленного Минского онкодиспансера. Его реконструкция даст больше возможностей для лечения и диагностики пациентов, которые страдают от рака щитовидной железы.