Александр Лукашенко: Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов

29 Декабря 2017 17:00

Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов. Об этом Президент заявил, отвечая на вопросы журналистов на финише 2017. Уходящий год был не самым простым для сельского хозяйства. Главное - обеспечена продовольственная безопасность. Но АПК страны может заметно прибавить.

"Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины - это огромный резерв для сельского хозяйства".

В общении с прессой затронули вопросы поддержки материнства и детства, приоритеты внешней политики. Александр Лукашенко анонсировал ряд зарубежных визитов на американский континент. Общались на площадке обновленного Минского онкодиспансера. Его реконструкция даст больше возможностей для лечения и диагностики пациентов, которые страдают от рака щитовидной железы.