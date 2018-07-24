Александр Лукашенко: Беларусь - за чистоту и прозрачность в спорте

Беларусь - за чистоту и прозрачность в спорте. Такую принципиальную позицию озвучил Президент Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном.

По мнению Главы государства, нельзя превращать спорт в часть грязной политики. Такая практика и по оценкам болельщиков все чаще портит впечатления и от самых масштабных спортивных форумов.

В Минске сейчас проходит чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В турнире участвуют 16 сильнейших команд. Сборная Беларуси получила право выступить как представитель страны-организатора. На планетарном первенстве ФИБА впервые представила новый кубок, который можно увидеть во Дворце спорта. А Белорусская федерация баскетбола разработала уникальные медали чемпионата.