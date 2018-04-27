27 Апреля 2018 07:01

Президент Александр Лукашенко акцентирует внимание на необходимости поддержания жесткого порядка в сфере противопожарной безопасности и обеспечения сохранности техники на сельскохозяйственных предприятиях.

Работа госорганов в этом направлении обсуждалась на совещании у Президента. Основными темами стали технологии, дисциплина и безопасность. Глава государства также заострил внимание на фактах бесхозяйственности в АПК. До 15 апреля на линейке готовности должна была быть вся техника. Такое условие было поставлено еще в начале месяца на республиканском семинаре - совещании по работе аграрной отрасли.

МВД Беларуси в ближайшее время выработает систему мер для эффективного воздействия на негативные процессы в сельском хозяйстве. Как отмечено, предприятий, которые сразу же не реагируют на требования, в стране достаточно, как и выявленных нарушений. По большей части это халатность и безответственное отношение к материально-техническим средствам.

Также Президент дал поручение - строительство нового моста через Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября, а все работы закончены уже в этом году. В конце 2017 на мосту через Припять появились трещины, и он был закрыт для пешеходов и транспорта. Рядом была налажена временная переправа, но из-за погодных условий она работала нерегулярно.